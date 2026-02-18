Última Hora Impreso de hoy

Grupo Peñafiel celebra su relación de largo plazo con México en el marco del mes del amor y la amistad

En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel reafirma su compromiso con México, celebrando las relaciones que, con el tiempo y la confianza, se convierten en el motor de su historia y crecimiento.

Por: Diana Jaramillo

Cada febrero invita a reconocer lo que une. En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel refrenda su compromiso con México y con las millones de personas con las que conecta diariamente a través de sus productos y operación.

Por más de 90 años, México ha sido parte esencial de su historia y visión. Más que producir bebidas, la compañía escucha, genera confianza y acompaña la vida cotidiana de comunidades, clientes y aliados, fortaleciendo la relación en cada decisión y en cada bebida.

En esta temporada, Peñafiel propone ideas para convertir cualquier reunión en una experiencia memorable, con bebidas reducidas en azúcar y sin alcohol que celebran las burbujas, la frescura y el amor por México.

•  Peñafiel Paraíso tropical: ideal para una tarde al aire libre y refrescante.    •  Ingredientes:       •  80 ml de jugo de mango o durazno.

•  50 ml de jugo de piña.

•  150 ml de Agua Mineral Peñafiel.

•  Hojas de hierbabuena para decorar.

•  Hielo.

•  Proceso:      •  Mezclar los jugos en el vaso.

•  Agregar hielo y añadir Agua Mineral Peñafiel.

•  Mezclar y decorar con hierbabuena.

 

•  Peñafiel Pepino y Albahaca Sparkling: una opción vibrante que celebra las burbujas y los sabores para compartir.    •  Ingredientes:      •  80 ml de jugo de pepino natural.

•  1 cucharadita de jugo de limón.

•  4 hojas de albahaca fresca.

•  150 ml de Agua Mineral Peñafiel.

•  Hielo.

•  Rodajas de pepino.

•  Proceso:      •  Mezclar el jugo de pepino con el de limón.

•  Agregar las hojas de albahaca y el hielo.

•  Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar.

•  Decorar con una rodaja de pepino.

 

•  Peñafiel Sandía y Menta: ideal para un brunch especial o una tarde entre amigos, con burbujas ligeras y un toque fresco para compartir.    •  Ingredientes:      •  100 ml de jugo natural de sandía.

•  ½ jugo limón.

•  1 cucharadita de azúcar o jarabe natural.

•  4 hojas de menta fresca.

•  100 ml de Agua Mineral Peñafiel.

•  Hielo al gusto.

•  Hoja de menta o triángulo de sandía para decorar.

•  Proceso:      •  Mezclar el jugo de sandía, limón y azúcar o jarabe.

•  Agregar las hojas de menta y el hielo.

•  Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar ligeramente.

•  Decorar con menta o sandía.

Para la compañía, la confianza se demuestra con hechos. Por ello, enfoca su estrategia en fortalecer vínculos, actuar con responsabilidad y mantener cercanía con quienes interactúan con sus marcas.

En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel reafirma su compromiso con México, convencido de que las relaciones se construyen con el tiempo, trabajo continuo y una visión compartida. La empresa seguirá impulsando un crecimiento responsable, basado en cercanía, transparencia y generación de valor para el país.

"Para Grupo Peñafiel, los vínculos que se cuidan son los que perduran y son la base para seguir creciendo junto a México, con una visión de largo plazo y con las personas siempre al centro de nuestras decisiones", señaló Jessica Monteagudo, vicepresidenta de Marketing para Grupo Peñafiel.

