Grupo Peñafiel celebra su relación de largo plazo con México en el marco del mes del amor y la amistad

Por más de 90 años, México ha sido parte esencial de su historia y visión. Más que producir bebidas, la compañía escucha, genera confianza y acompaña la vida cotidiana de comunidades, clientes y aliados, fortaleciendo la relación en cada decisión y en cada bebida.

En esta temporada, Peñafiel propone ideas para convertir cualquier reunión en una experiencia memorable, con bebidas reducidas en azúcar y sin alcohol que celebran las burbujas, la frescura y el amor por México.

• Peñafiel Paraíso tropical: ideal para una tarde al aire libre y refrescante. • Ingredientes: • 80 ml de jugo de mango o durazno.

• 50 ml de jugo de piña.

• 150 ml de Agua Mineral Peñafiel.

• Hojas de hierbabuena para decorar.

• Hielo.

• Proceso: • Mezclar los jugos en el vaso.

• Agregar hielo y añadir Agua Mineral Peñafiel.

• Mezclar y decorar con hierbabuena.

• Peñafiel Pepino y Albahaca Sparkling: una opción vibrante que celebra las burbujas y los sabores para compartir. • Ingredientes: • 80 ml de jugo de pepino natural.

• 1 cucharadita de jugo de limón.

• 4 hojas de albahaca fresca.

• 150 ml de Agua Mineral Peñafiel.

• Hielo.

• Rodajas de pepino.

• Proceso: • Mezclar el jugo de pepino con el de limón.

• Agregar las hojas de albahaca y el hielo.

• Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar.

• Decorar con una rodaja de pepino.

• Peñafiel Sandía y Menta: ideal para un brunch especial o una tarde entre amigos, con burbujas ligeras y un toque fresco para compartir. • Ingredientes: • 100 ml de jugo natural de sandía.

• ½ jugo limón.

• 1 cucharadita de azúcar o jarabe natural.

• 4 hojas de menta fresca.

• 100 ml de Agua Mineral Peñafiel.

• Hielo al gusto.

• Hoja de menta o triángulo de sandía para decorar.

• Proceso: • Mezclar el jugo de sandía, limón y azúcar o jarabe.

• Agregar las hojas de menta y el hielo.

• Añadir Agua Mineral Peñafiel y mezclar ligeramente.

• Decorar con menta o sandía.

Para la compañía, la confianza se demuestra con hechos. Por ello, enfoca su estrategia en fortalecer vínculos, actuar con responsabilidad y mantener cercanía con quienes interactúan con sus marcas.

En el mes del amor y la amistad, Grupo Peñafiel reafirma su compromiso con México, convencido de que las relaciones se construyen con el tiempo, trabajo continuo y una visión compartida. La empresa seguirá impulsando un crecimiento responsable, basado en cercanía, transparencia y generación de valor para el país.

"Para Grupo Peñafiel, los vínculos que se cuidan son los que perduran y son la base para seguir creciendo junto a México, con una visión de largo plazo y con las personas siempre al centro de nuestras decisiones", señaló Jessica Monteagudo, vicepresidenta de Marketing para Grupo Peñafiel.