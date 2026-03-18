Excélsior 109 años. Tras el rastro del balón mundialista

Las 22 ediciones de los mundiales de futbol —entre 1930 y 2022—, de los cuales Excélsior ha informado en sus páginas, han transcurrido entre hazañas, polémicas y leyendas:

El gol fantasma de la final de 1966; la mano de Dios de Maradona en 1986; las consagraciones de Pelé en 1970 y de Messi en 2022; la presencia de Hitler que detuvo el balón en 1942 y 1946, durante la Segunda Guerra Mundial; el maracanazo de 1950. Y hasta el robo en dos ocasiones, 1966 y 1983, de la copa original del torneo: la Jules Rimet.

La historia de los Mundiales comenzó en 1930, cuando se realizó el primer mundial de futbol en Uruguay —donde el país anfitrión se coronó, al ganar 4-2 a Argentina—, Excélsior era un periódico joven, tenía 13 años. Hoy, cuando El Periódico de la Vida Nacional cumple 109 años, es un referente, también, de la historia de los mundiales de futbol.

El 14 de julio de 1930, fecha de la inauguración del Mundial en Uruguay, en la sección deportiva de Excélsior de ese día 14 de julio de 1930, se informó desde Montevideo que “el equipo de foot-ball de México participó hoy en su primer juego del Campeonato mundial de foot-ball Asociación, y fue vencido en un match bastante reñido por el equipo de Francia, por la anotación de cuatro goals contra uno”.

A la vanguardia en oferta informativa

El futbol que se ha convertido en el deporte más popular y comercial de mundo, a partir del mundial México 1970, debido a las trasmisiones por televisión, es una de las ofertas informativas que Excélsior ha presentado a sus lectores.

Después del Mundial de Uruguay en 1930, se celebró el campeonato en Italia, en 1934. El título fue para los italianos, que vencieron 2-1 a Checoslovaquia (este país formado en 1918, dejó de llamarse así en 1992).

Francia fue sede de la tercera Copa del Mundo, en 1938. El equipo italiano se convirtió en bicampeón mundial al derrotar a Hungría 4-2.

Durante la suspensión de los torneos mundiales de futbol, de 1942 y 1946, el trofeo Jules Rimet fue escondido debajo de una cama en una caja de zapatos por el dirigente italiano Ottorino Barassi para evitar que la robaran los nazis.

En 1950 se jugó en Brasil la Copa del Mundo. Resultó todo un acontecimiento, no solamente porque Uruguay consiguió su segundo campeonato, sino porque derrotó 2-1 a Brasil, en el estadio Maracaná, que desde entonces se acuñó el término de maracanazo.

“México y Estados Unidos cancelan su tratado comercial”, es la información de mayor importancia de Excélsior, el 24 de junio de 1950, fecha del inicio del mundial brasileño, donde Brasil y México abrieron las actividades futboleras.

La información publicada en este diario sobre el término del acuerdo comercial con Estados Unidos, señala que:

El Convenio de Comercio entre México y los Estados Unidos —firmado en 1943—, dejará de surtir efectos después del 31 de diciembre próximo. De ese día en adelante, México empezará a gozar de todas las ventajas que, en materia arancelaria, conceden los Estados Unidos a otros países, salvo Cuba y las Islas Filipinas, que disfrutan de un régimen especial”.

En el Mundial de Suiza, en 1954, Alemania ganó el campeonato al vencer 3-2 a Hungría, del legendario Ferenc Puskás, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y que tiene un premio internacional con su nombre.

En 1958, el poderío de Brasil se dejó sentir. Ese año, en Suecia conquistaron la copa Julies Rimet, con un marcador de 5-2, sobre los suecos.

La siguiente Copa del Mundo tuvo como sede Chile, en 1962. Ahí, Brasil refrendó su potencial futbolístico y obtuvo por segundo torneo consecutivo el trofeo, al vencer a Checoslovaquia 3-1.

El 11 de junio de 1966, fecha de la inauguración del Mundial en Inglaterra, Excélsior publicó como su información más importante “Despliega Rusia tropas a lo largo de su frontera con China”.

Excélsior registró el arranque, el 11 de junio de 1966, del Mundial en Inglaterra, y el despliegue de tropas rusas en su frontera con China. Archivo Histórico Excelsior

El ministro del exterior de China, Chen Yi, acusó el 11 de junio de 1966 a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de ser “cómplices despreciables” de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Manuel Seyde, legendario periodista deportivo de El Periódico de la Vida Nacional viajó a Londres para informar sobre el torneo que abrieron, según la nota informativa en primera plana de Excélsior de hace 60 años, Inglaterra contra Uruguay.

La reina Isabel II, según la información de este periódico, encabezó la ceremonia inaugural en el estadio de Wembley.

Después ocurrió el mundial México 1970, que ganó Brasil por tercera vez y le correspondió quedarse con la Copa Jules Rimet (es el nombre de la copa en honor al dirigente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el francés Jules Rimet.

Cuatro años después, en 1974, la sede fue Alemania, donde los anfitriones se coronaron al vencer 2-1 a Holanda, con todo y Johan Cruyff.

Fiesta futbolística en plena dictadura

En 1978, en plena dictadura argentina se celebró el mundial que ganó la selección anfitriona, por 3-1 a Holanda. “Fiesta juvenil de paz, el inicio del mundial”, se lee en la edición del 2 de junio de 1978 de Excélsior.

El día de la inauguración del Mundial en Argentina murió, según lo informó Excélsior en la página 2 de la sección deportiva, Santiago Bernabeu, presidente del Real Madrid, a los 83 años de edad.

En 1982, en España, Italia se quedó con el título mundial de futbol, al vencer 3-1 a Alemania en el recientemente remozado Santiago Bernabeu de Madrid.

La Copa Mundial México 1986 la obtuvo Argentina sobre Alemania por 3-2.

La copa de 1990 se celebró en Italia, conde Alemania derrotó a Argentina 1-0.

El Mundial de Estados Unidos, en 1994, correspondió a Brasil, con lo que se adjudicó su cuarta copa mundial, al vencer 3-2 a Italia.

Francia, en su país, se llevó el título del campeón en 1998, al vencer a Brasil 3-0.

Este diario también destacó el ambiente que se vivió en cada justa mundialista en México. Archivo Histórico Excelsior

El primer campeonato que realizaron de forma compartida dos países ocurrió en 2002. Los organizadores fueron Corea del Sur y Japón. Hace 24 años, el triunfador fue Brasil, 2-0 sobre Alemania.

El Mundial de Alemania, en 2006 fue para Italia —que obtuvo su cuarto campeonato—, al vencer a Francia en penales.

En 2010, Sudáfrica —los adversarios de México el próximo 11 de julio de 2026—, fue la sede del Mundial que ganó España a Países Bajos por 1-0. Los ojos del mundo estuvieron en la primera sede africana, pendientes de lo que pudieran hacer los pro apartheid.

Cuatro años después, en 2014, Brasil fue sede. Alemania ganó por cuarta ocasión el Mundial, a Argentina por marcador de 1-0.

En el Mundial de Rusia 2018, Francia obtuvo su segundo campeonato. Derrotó a Croacia por 4-2.

Qatar, que tuvo una explosión futbolera con la presencia de estrellas en su liga, fue sede del Mundial 2022. En ese torneo Lionel Messi refrendó su papel como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su actuación que llevó a Argentina la triunfo sobre Francia en Penales 4-2, después de un empate a 3 goles. Y fue su tercer título mundial.