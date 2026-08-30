Examen presencial de la UNAM tumba calificaciones perfectas

En el sistema escolarizado, 6 mil 29 aspirantes que habían obtenido entre 110 y 120 aciertos en el examen en línea volvieron a presentar una prueba de control, pero sólo 90 lograron mantenerse en ese mismo rango de puntuación.

Es decir, apenas 1.5% conservó el nivel de aciertos que había alcanzado en la evaluación en línea, mientras que 98.5% quedó por debajo de los 110 aciertos al volver a presentar el examen de manera presencial.

El proceso de asignación de estos lugares no contempla un nuevo examen de admisión ni el pago de cuotas por el proceso. Cuartoscuro

El contraste forma parte de un análisis realizado por Pedro Zape a partir de los resultados públicos de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que permite vincular, mediante el número de comprobante, las calificaciones de aspirantes que fueron evaluados en ambas pruebas.

Los mismos aspirantes, dos exámenes

Las páginas oficiales de resultados publican el mismo número de comprobante para cada aspirante en el examen en línea de mayo y en el examen de control presencial.

Esto permite comparar, sin identificar personalmente a los estudiantes, las calificaciones de 36 mil 719 aspirantes que cuentan con resultados en ambas evaluaciones.

Trabajadores de la UNAM apoyaron en las tareas de supervisión de los aspirantes que presentaron su examen de control en el Palacio de los Deportes Alejandro Aguilar

De ese universo, 30 mil 740 corresponden al sistema escolarizado, 2 mil 740 al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de forma abierta y 3 mil 239 al SUAyED a distancia.

La diferencia entre ambas evaluaciones es marcada. En el conjunto de los tres sistemas, la caída mediana fue de 30 aciertos; en el sistema escolarizado alcanzó 32 aciertos, frente a 19 en la modalidad abierta y 17 en la modalidad a distancia.

Además, 51% de los aspirantes con ambos resultados perdió 30 aciertos o más.

De rangos altos a menos de 60 aciertos

El descenso no se limitó a quienes habían obtenido las puntuaciones más altas.

De los 15 mil 623 aspirantes que obtuvieron menos de 60 aciertos en el Examen de Control Presencial, 94.3% provenía de rangos altos o medios de la prueba en línea.

La aplicación del examen en Oaxaca estuvo marcada por parte de ausentismo. Foto: Cuartoscuro

El fenómeno inverso —aspirantes con puntuaciones bajas en línea que posteriormente alcanzaron resultados altos en el examen presencial— fue mucho menos frecuente.

La distribución muestra así un desplazamiento predominantemente hacia abajo de las calificaciones entre quienes fueron evaluados en ambas ocasiones.

En el conjunto de los tres sistemas, 95.4% obtuvo una calificación menor en el examen de control que en la prueba en línea.

Uno de los contrastes más extremos aparece en médico cirujano de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria.

De los 516 aspirantes que habían obtenido 115 aciertos o más en el examen en línea, sólo 1.9% se mantuvo en ese mismo nivel en el examen de control presencial, mientras que 98.1% obtuvo una puntuación inferior.

El contraste se observa además en el puntaje mínimo de ingreso.

En el proceso de admisión de 2025, el mínimo para ingresar a médico cirujano de la Facultad de Medicina fue de 114 aciertos. En 2026, el examen de selección en línea elevó el corte a 117 de 120 posibles.

Reproducir En la sede ubicada en la calle Salvatierra número 45, cerca de LIndavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, no se observó movimiento de alumnos o personal.

Después del examen de control presencial, el mínimo quedó en 92 aciertos.

La diferencia entre el corte de la prueba en línea y el establecido después del control presencial fue, por tanto, de 25 aciertos.

También disminuyó de manera considerable el número de aspirantes que alcanzaron 110 aciertos o más: mientras mil 904 obtuvieron ese nivel en Medicina durante el examen en línea, sólo 20 lo hicieron en el examen de control presencial.

Derecho

La caída también aparece en derecho de Ciudad Universitaria.

De los mil 413 aspirantes con evaluaciones comparables, 98.4% registró menos aciertos en el examen presencial que en la prueba en línea.

Dentro de este grupo, 684 terminaron con menos de 60 aciertos en el examen de control.

Reproducir Hoy concluye el examen de control presencial de la #UNAM en la #CDMX para miles de aspirantes.

El dato resulta relevante porque se trata de aspirantes que habían alcanzado previamente los criterios de puntuación establecidos por la Universidad para ser convocados a la evaluación de control.

Así, una parte de quienes habían obtenido los mejores resultados en la primera prueba terminó con puntuaciones inferiores a 60 aciertos al volver a presentar el examen.

En contaduría, de los 39 aspirantes que habían obtenido 115 aciertos o más en el examen en línea, sólo 2.6% se mantuvo en ese mismo nivel al presentar el examen de control presencial, mientras que 97.4% obtuvo una puntuación inferior

En tanto, de los 22 aspirantes que habían obtenido 115 aciertos o más en el examen en línea de ingeniería aeroespacial, 100% obtuvo una puntuación inferior al presentar el examen de control presencial. Ninguno logró mantenerse en el mismo nivel de 115 aciertos o más.

Piden tomar con cautela los resultados

La diferencia entre ambas pruebas debe analizarse considerando que no fueron aplicadas al mismo universo completo de aspirantes.

El examen en línea correspondió al concurso general de ingreso de 2026, mientras que al de control fueron convocados los seleccionados o quienes alcanzaron cortes establecidos para cada carrera. Sin embargo, el análisis de los casos que sí cuentan con resultados comparables permite observar qué ocurrió cuando los mismos aspirantes fueron evaluados nuevamente bajo condiciones presenciales.

Apuran arranque de ciclo

Tras la divulgación de los resultados del examen de control presencial efectuada este viernes, las facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activaron un operativo a contrarreloj para integrar de inmediato a la Generación 2027, estableciendo trámites exprés e incluso citando a los nuevos alumnos a actividades presenciales este mismo domingo.

En la Facultad de Medicina, los alumnos de nuevo ingreso comenzaron la actualización de datos y el proceso de inscripción desde este sábado 29 de agosto. Los estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano deberán presentarse mañana lunes 31 de agosto conforme a las indicaciones de sus coordinaciones, mientras que la comunidad en general participará en la Feria del Libro y la Salud programada del 4 al 6 de septiembre.

Reproducir Examen de control presencial UNAM reúne a más de 53 mil aspirantes a licenciatura en el Palacio de los Deportes.

Por su parte, la FES Iztacala concluye este domingo 30 de agosto su proceso de inscripción 100% en línea, habilitado desde el día de ayer tras la publicación de los resultados del examen de control. En tanto, la Facultad de Química recibe este mismo domingo a sus nuevos estudiantes en una sesión de bienvenida presencial en el Edificio A del plantel, previa al arranque formal de clases fijado para mañana lunes.

En la Facultad de Ingeniería, la recepción comenzará mañana lunes 31 de agosto a partir de las 9:00 horas con pláticas de bienvenida y atención en ventanillas de servicios escolares, para dar paso al inicio de clases el martes 1 de septiembre.

Asimismo, la FES Aragón arrancará sus actividades académicas mañana lunes, por lo que solicitó a su comunidad consultar previamente el portal web de primer ingreso para conocer sedes y horarios.

Finalmente, la Facultad de Contaduría y Administración abrirá a partir de mañana lunes 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre su plataforma para la entrega electrónica de documentos. Los alumnos deberán subir en formato PDF su carta de asignación firmada con tinta azul, junto con su orden y comprobante de pago, para posteriormente descargar su comprobante definitivo de inscripción a partir del 6 de septiembre.