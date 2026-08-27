Sedes de Más Preparación quedan en silencio tras detenciones

Las puertas están cerradas, los teléfonos no responden y nadie sale a abrir, aunque en las fachadas todavía permanecen los anuncios de Más Preparación.

Un recorrido realizado por Excélsior por cuatro domicilios relacionados con la academia, un día después de la detención de Edgar “N” y David “N”, encontró sedes sin atención al público, en medio de la investigación por su presunta participación en un esquema de fraude durante el examen de admisión a la licenciatura de la UNAM.

En Avenida Chimalhuacán 13274, en Nezahualcóyotl, una lona descolorida ofrece cursos de preparación. En la puerta amarilla del establecimiento se lee: “Aviso. Favor de tocar a la puerta. El personal bajará a abrirle. Gracias. @maspreparación”. Junto hay un timbre al que nadie respondió. Tampoco hubo respuesta a las llamadas realizadas a los números de contacto de la academia.

La escuela se extendió más allá de la CDMX, pues tenía aulas en la Avenida Chimalhuacán 13274, colonia Benito Juárez, en Ciudad Nezahualcóyotl. Laura Toribio

Otras sedes, la misma escena

La situación se repitió en Avenida Wilfrido Massieu 684, cerca de la zona universitaria de Zacatenco, donde el inmueble permanecía cerrado y sin actividad visible. A solo unos metros de ahí, en el número 310 de la misma avenida, se ubica una casa habitación que marca el origen del proyecto: la vivienda particular que fue la primera sede.

Reproducir En la sede ubicada en la calle Salvatierra número 45, cerca de LIndavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, no se observó movimiento de alumnos o personal.

En Salvatierra 45, vecinos señalaron que el lugar ya no recibe alumnos y actualmente funciona como fábrica o bodega.

En la sucursal ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 795, cerca del Metro Politécnico, las puertas también permanecen cerradas. Un vigilante señaló que las oficinas de Más Preparación se encuentran en el segundo piso y aseguró que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al inmueble el día anterior y colocó sellos. Durante el recorrido, este diario no pudo observar directamente dichos sellos.

El único signo de actividad en las fachadas de Salvatierra y Wilfrido Massieu es el parpadeo de las cámaras de videovigilancia que apuntan hacia las banquetas. En ambos accesos, los lentes de seguridad siguen el paso de los peatones y de algún curioso que se detiene a leer los letreros promocionales, en un contraste donde la tecnología de monitoreo continúa encendida, pero no hay un solo ser humano para abrir las puertas.

Mientras afuera no hay quien responda, en internet el sitio web de Más Preparación permanece disponible y conserva información sobre sus cursos y planteles. El WhatsApp de la empresa responde mediante un sistema automatizado.

La diferencia entre lo que permanece publicado y lo que ocurre en sus domicilios es evidente: la oferta sigue visible en la pantalla, pero en las sedes donde los aspirantes acudían a prepararse ya no hay quien los atienda.