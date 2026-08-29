Examen presencial de la UNAM desploma puntajes

En el examen presencial de ingreso a la UNAM, el umbral de aciertos cayó de manera generalizada respecto de los puntajes registrados en la prueba en línea, con diferencias que llegaron hasta 45 aciertos en las carreras analizadas, de acuerdo con los resultados de la prueba de control presencial.

Además, la UNAM informó que para el ciclo escolar 2026-2027/1 recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso, de los cuales 20 mil 923 entraron mediante el concurso de selección y 28 mil 151 por Pase Reglamentado.

Reproducir Examen de control presencial UNAM reúne a más de 53 mil aspirantes a licenciatura en el Palacio de los Deportes.

La cifra de ingreso por concurso representa mil 39 lugares menos respecto de los 21 mil 962 contemplados originalmente por la Universidad.

Y es que este proceso estuvo marcado por una fuerte inasistencia, particularmente entre los aspirantes convocados a modalidades a distancia, donde en algunos casos sólo acudió alrededor de la mitad.

Amplia distancia

Los resultados del Concurso de Selección para el Ingreso a Licenciatura 2026, aplicado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de que la institución convocara a miles de aspirantes a realizar una nueva evaluación presencial, demostraron que el descenso más pronunciado se registró en enfermería de la FES Zaragoza, donde el mínimo pasó de 103 aciertos en el examen en línea a 58 en la evaluación presencial.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, recorrió el bloque A del examen de control en el Palacio de los Deportes Foto: Alejandro Aguilar

En cirujano dentista de la FES Iztacala, el corte bajó de 109 a 65, mientras que en la Facultad de Odontología de Ciudad Universitaria pasó de 112 a 70.

Para médico cirujano de la Facultad de Medicina, el máximo fue de 119 aciertos, alcanzado por tres aspirantes, mientras que los puntajes más frecuentes se concentraron entre 95 y 99.

No se registraron resultados por debajo de 28 aciertos ni puntajes perfectos de 120.

El mínimo para obtener un lugar quedó en 92 aciertos, frente a los 117 que había marcado el examen de selección en línea y los 111 que representaban el mínimo histórico de los últimos años.

Es decir, el nuevo corte quedó 19 aciertos por debajo del mínimo histórico de Medicina CU y 25 puntos por debajo del registrado en el examen en línea.

La distribución debe leerse considerando que el Examen de Control fue aplicado a una población previamente convocada para repetir la evaluación, por lo que se trató de un grupo distinto al del concurso original.

En medicina de la FES Iztacala, el mínimo pasó de 115 a 84 aciertos, una reducción de 31 puntos.

Las mayores caídas

El descenso más pronunciado después de Enfermería se presentó en las distintas sedes de cirujano dentista.

En la FES Iztacala, el mínimo pasó de 109 aciertos en el examen en línea a 65 en el presencial, una caída de 44.

En la FES Zaragoza, el corte pasó de 109 a 66 aciertos, 43 puntos menos.

Foto: Cuartoscuro

Mientras que en la Facultad de Odontología de Ciudad Universitaria, disminuyó de 112 a 70 aciertos, una reducción de 42 puntos.

Las tres sedes de cirujano dentista analizadas presentan así diferencias de entre 42 y 44 aciertos entre ambos procesos. En administración de la Facultad de Contaduría y Administración, el mínimo pasó de 108 aciertos en el examen en línea a 67 en el control presencial, una diferencia de 41 puntos.

En derecho de la FES Acatlán cayó de 87 a 46, también 41 puntos.

En la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, el mínimo bajó de 105 a 65 aciertos, una diferencia de 40 puntos.

En psicología de la FES Iztacala, modalidad SUAyED a distancia, el corte pasó de 85 a 46, una diferencia de 39 puntos.

También se observaron reducciones de 36 puntos en derecho de CU, modalidad SUAyED a distancia; de 34 en contaduría y economía de CU; de 33 en arquitectura, y de 31 en medicina de la FES Iztacala.

Uno de cada 4

El examen de control dejó diferencias marcadas no sólo en los puntajes mínimos de ingreso, sino también en la proporción de aspirantes que finalmente obtuvieron un lugar entre quienes acudieron a presentar la prueba.

El análisis de los resultados publicados por la DGAE muestra que, dependiendo de la carrera y modalidad, la proporción de seleccionados entre quienes presentaron el examen va de alrededor de uno de cada cuatro aspirantes a más de ocho de cada 10.

En las carreras más demandadas del área de ciencias biológicas, químicas y de la salud, la selección fue particularmente competida.

En medicina de la FES Iztacala, 810 aspirantes presentaron el examen de control y 212 fueron seleccionados. Es decir, 26.2 %, aproximadamente uno de cada cuatro.

La aplicación del examen en Oaxaca estuvo marcada por parte de ausentismo. Foto: Cuartoscuro

En medicina de CU, acudieron mil 111 aspirantes y fueron seleccionados 312, equivalente a 28.1%.

En Cirujano Dentista de la FES Zaragoza, 675 aspirantes presentaron la prueba y 174 obtuvieron un lugar: 25.8%.

En cirujano dentista de la FES Iztacala, fueron seleccionados 190 de los 669 que presentaron el examen, es decir, 28.4%. En la Facultad de Odontología de CU, 168 de 576 aspirantes que acudieron fueron seleccionados, equivalente a 29.2%.

El panorama cambia de manera radical en otras carreras y modalidades.

En psicología de la FES Iztacala, modalidad SUAyED a distancia, acudieron 750 aspirantes y fueron seleccionados 619, es decir, 82.5% de quienes presentó obtuvo un lugar, más de ocho de cada 10.

En derecho de la Facultad de Derecho, modalidad SUAyED a distancia, 469 de los 577 aspirantes que presentaron la prueba fueron seleccionados, equivalente a 81.3%.

En derecho de la FES Acatlán, fueron seleccionados 483 de los 657 que acudieron, es decir, 73.5%.

En economía de Ciudad Universitaria, 491 de los 772 aspirantes que presentaron el examen fueron seleccionados, equivalente a 63.6%.

En derecho de la FES Aragón, 575 de los 938 que presentaron la prueba obtuvieron un lugar, un 61.3%.

La diferencia entre algunos de los casos analizados supera los 50 puntos porcentuales en la proporción de aspirantes que obtuvieron un lugar.

Asistencia desigual

En las carreras analizadas, no todos los aspirantes convocados acudieron al examen. Por ejemplo, en psicología SUAyED a distancia se presentaron 750 de mil 471 convocados, apenas 51%.

En derecho SUAyED a distancia acudieron 577 de mil 162, 49.7%. En Medicina CU se presentaron mil 111 de mil 718 convocados, 64.7%.