Trabajadores de Más Preparación se deslindan tras caso UNAM: No formamos parte de la administración

Profesores y personal operativo aseguran que compañeros ajenos a la investigación han sido expuestos y piden evitar la difusión de sus nombres e imágenes

“No formamos parte de la administración, dirección ni representación legal de la empresa”. De esta manera, trabajadores de la academia Más Preparación se deslindaron de las conductas que son materia de investigación luego de la detención de Edgar “N” y David “N”, señalados por un presunto fraude en el examen de ingreso a la UNAM.

La escuela se extendió más allá de la CDMX, pues tenía aulas en la Avenida Chimalhuacán 13274, colonia Benito Juárez, en Ciudad Nezahualcóyotl. Laura Toribio

Profesores y colaboradores de las áreas de sede, producción, marketing y editorial difundieron un pronunciamiento dirigido a alumnos, padres de familia, medios de comunicación y público en general, en el que establecieron que sus funciones se han limitado a las actividades propias de sus respectivos puestos.

El documento, explicaron trabajadores de la academia, fue elaborado por personal que no ocupa cargos directivos, administrativos ni legales y tiene como uno de sus principales objetivos proteger a compañeros que, aseguran, han sido expuestos públicamente sin estar relacionados con las acusaciones.

Una oficina, considerada su matriz, se ubica en la Avenida Wilfrido Massieu 684, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, en Gustavo A. Madero. Laura Toribio

“Respecto de los hechos que actualmente son materia de investigación, manifestamos que no asumimos responsabilidad por conductas que no nos sean propias”, señalaron.

Los firmantes no cuestionaron las investigaciones de las autoridades. Por el contrario, manifestaron su respeto al proceso y señalaron que, en caso de ser requeridos, colaborarán dentro del marco de sus obligaciones y derechos legales.

Sin embargo, hicieron un llamado a medios de comunicación y público en general para evitar la difusión de nombres, imágenes o información que pueda identificar o señalar a trabajadores que no estén relacionados con las investigaciones.

La Fiscalía CDMX informó que mantiene abierta la investigación para identificar a otras personas que posiblemente hayan participado en estas prácticas Foto: Especial

El mensaje ocurre en medio de la crisis que enfrenta Más Preparación después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuviera el pasado 25 de agosto a Edgar “N” y David “N”.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados habrían cobrado a aspirantes para responder los exámenes en su lugar y simular que eran ellos quienes los contestaban. Como parte de la investigación se realizaron cuatro cateos simultáneos, en los que fueron asegurados dispositivos de almacenamiento que serán analizados por las autoridades.

Mientras la investigación continúa, los trabajadores de Más Preparación buscan marcar distancia respecto de la estructura directiva de la academia y de las conductas que se investigan.

También dejaron a salvo sus derechos laborales, incluidos salarios, prestaciones, indemnizaciones y otros conceptos que pudieran corresponderles, y aclararon que su manifestación no implica renuncia alguna a esos derechos.

Pero el posicionamiento deja además ver la incertidumbre que persiste al interior de la academia.

“Al igual que los alumnos, nosotros como trabajadores estamos en la incertidumbre de saber qué pasará”, señalaron.

Los trabajadores agradecieron finalmente a alumnos, exalumnos y padres de familia la confianza y el apoyo que les han mostrado durante estos días.

El caso de Más Preparación forma parte de la investigación abierta a partir de irregularidades detectadas en el proceso de ingreso a la UNAM de este año, después de que la Universidad Nacional invalidara miles de exámenes por inconsistencias y posteriormente implementara un examen de control presencial para aspirante