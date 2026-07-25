Vuelve Mijes con las familias del sur de NL; demandan un gobierno que sí cumpla

De nueva cuenta, Andrés Mijes recorrió comunidades del sur de Nuevo León, donde reiteró que ha llegado el momento de que el “Modo Transformación” llegue a esta emblemática región para impulsar su desarrollo y poner fin a años de rezago y abandono.

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En esta segunda gira por la zona, Mijes visitó los municipios de Zaragoza, Mier y Noriega y Doctor Arroyo, donde afirmó que la ciudadanía no espera milagros, sino un gobierno que escuche, cumpla y dé resultados.

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Desde temprana hora inició su recorrido en la comunidad de El Salitre, en Zaragoza, donde dialogó con las familias del lugar, quienes le expresaron la necesidad de ser escuchadas y atendidas.

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Ahí, Mijes señaló que al sur de Nuevo León no le falta la voluntad de su gente, sino la voluntad de los gobiernos para responder con hechos y hacer realidad la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de prosperidad compartida.

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“El sur produce, trabaja y nunca se raja. Ya es hora de que el gobierno esté a la altura de su gente”, recalcó.

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Más tarde se trasladó al ejido Las Palomas, en el municipio de Mier y Noriega, donde destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que gobernar significa estar cerca de la gente, dar resultados y cumplir.

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Afirmó que ese es el Modo Transformación que necesita el sur del estado y todo Nuevo León.

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“La 4T Norteña significa llevar el Plan México hasta el último ejido de Nuevo León”, expresó.

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Para concluir la gira, el aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional visitó el ejido Presa de Maltos, en Doctor Arroyo, donde sostuvo que la región ya no necesita más discursos, sino acciones concretas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

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Finalmente, Mijes aseguró que continuará recorriendo todos los municipios de Nuevo León para escuchar a la ciudadanía y construir, junto con la población, soluciones a las necesidades de cada comunidad.