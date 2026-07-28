Maltrato animal: Denuncian presunto abuso sexual contra perrita en Mérida

Un presunto caso de abuso sexual contra una perrita comunitaria desató la indignación de vecinos y activistas del fraccionamiento Vergel 65, al oriente de Mérida, Yucatán.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, luego de que el animal fuera resguardado temporalmente en el domicilio de un hombre para recuperarse de una cirugía de esterilización. Sin embargo, vecinos aseguran que el sujeto fue sorprendido presuntamente agrediendo sexualmente a la perrita.

Kirai era una perrita comunitaria; de hecho, no tenía nombre, nosotros le pusimos Kirai. Una vecina del fraccionamiento Vergel 65, que siempre nos ayuda con otros perritos, decidió esterilizarla porque había tenido cachorros y quería detener ese ciclo de abandono. Como necesitaba un lugar para pasar su recuperación, le pidió ayuda a un vecino, que es este señor, y fue justamente ahí donde ocurrió lo que está comentando la vecina", mencionó la rescatista Alejandra Noh.

La perrita, bautizada como Kirai por los rescatistas, presuntamente habría sido víctima de abuso sexual en más de una ocasión por parte del hombre, quien ya fue identificado.

Aunque el presunto responsable no fue detenido en ese momento, la situación provocó el enojo de vecinos y defensores de los animales, quienes acudieron al domicilio para exigir justicia e incluso derribaron el portón del inmueble.

Había mucho silencio y fue cuando ella decidió asomarse. La casa tenía láminas en las rejas que impedían ver hacia adentro, así que observó por la toma de agua que daba a la sala y ahí, junto con otra vecina, vio lo que estaba sucediendo. Entraron en shock y se alteraron. Después salió otro vecino, quien fue el que confrontó al señor Elías. A nosotras, como mujeres, nos dio temor acercarnos. El vecino fue quien le reclamó y él respondió: 'Pues es que me dio ganas'", acotó

Tras los hechos, Kirai fue trasladada a un hospital veterinario para recibir atención médica y valoración especializada.

Por su parte, autoridades municipales informaron que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado, debido a que en Yucatán los actos de crueldad y abuso sexual contra animales son considerados delitos.

Desde el momento en que nos comunicamos con la Fiscalía, ellos ya contaban con una denuncia realizada mediante una llamada telefónica. Nosotros nos pusimos a su disposición para coadyuvar en todo lo que sea necesario. Recordemos que el abuso sexual contra un animal es un acto de crueldad animal y está penado por la ley", expuso Raúl Escalante , Director de Bienestar Animal municipal.

Las investigaciones continúan y, en caso de que el presunto responsable sea declarado culpable, podría enfrentar sanciones económicas y una pena de uno a cinco años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente en Yucatán.