Turista muere tras ser golpeada por la hélice de una lancha en Progreso; ¿qué sucedió?

Un fatal accidente se registró el fin de semana pasado en Progreso, Yucatán, causando la muerte de una turista de 28 años identificada como Daniela, quien perdió la vida tras sufrir un grave accidente con una embarcación recreativa.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, originaria presuntamente de Mexicali, Baja California, disfrutaba de unas vacaciones en el puerto yucateco cuando ocurrió la tragedia.

¿Qué sucedió?

Por causas que aún son materia de investigación, cayó o ingresó al agua y fue impactada por la hélice de la embarcación recreativa El Negrillo, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Tras el accidente, Daniela fue auxiliada por quienes se encontraban en el lugar y trasladada de emergencia a un hospital en la ciudad de Mérida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Daniela fue auxiliada por quienes se encontraban en el lugar y trasladada de emergencia a un hospital en la ciudad de Mérida. Foto ilustrativa Cuartoscuro

Sufrió lesiones devastadoras

Información preliminar indica que la hélice de la embarcación le ocasionó heridas severas en distintas partes del cuerpo. Debido a la magnitud de las lesiones, los médicos tuvieron que amputarle un brazo y una pierna en un intento por salvarle la vida, aunque finalmente no logró sobrevivir.

Las autoridades estatales confirmaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si existió negligencia o alguna responsabilidad legal por parte de quienes operaban la embarcación.

Amigos y familiares despiden a Daniela

En redes sociales, familiares y amigos comenzaron a despedir a Daniela con mensajes de cariño y condolencias. Quienes la conocieron la describieron como "una extraordinaria persona" y "un alma llena de luz", además de expresar su solidaridad con la familia ante la inesperada tragedia.

El caso ha generado consternación entre habitantes y visitantes de Progreso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer uno de los accidentes marítimos más graves registrados recientemente en las costas de Yucatán.