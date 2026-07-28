Imputan a esposa de alcalde de Temoac por extorsión agravada; se quedará en prisión

La audiencia de formulación de imputación en contra de Marisol Romero Zamora, esposa del presidente municipal asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, concluyó la tarde de este martes con la determinación del juez de dictarle prisión preventiva como medida cautelar.

La diligencia judicial, que se llevó a cabo a puerta cerrada en la sala 8 de la Ciudad Judicial de Cuautla, arrancó aproximadamente a las 10:00 de la mañana y concluyó hacia las 13:40. El juez encargado de la causa determinó que la imputada permanezca recluida al menos hasta el próximo 4 de agosto, fecha en la que deberá comparecer nuevamente para que se defina su vinculación a proceso por extorsión agravada.

En esta misma sesión judicial compareció Geovany Emanuel González Morellano , jefe de la policía municipal de Temoac, quien enfrentó el mismo destino legal. Se presume que el mando policiaco participó activamente en los delitos de extorsión agravada señalados en contra de la viuda del exalcalde.

La captura de ambos funcionarios se dio como parte de las permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión acciones. Durante la audiencia, las autoridades confirmaron que ambos detenidos son investigados por sus presuntos vínculos con la estructura delictiva conocida como "Los Aparicio" o "Los Huazulco".

Nexos con la organización criminal 'Los Huazulco' o 'Los Aparicio'

Durante la audiencia se hizo énfasis en el linaje delictivo de la acusada, destacando que Marisol es hija del matrimonio que fundó la organización criminal de Los Huazulco, de la cual se presume que tanto ella como el jefe policiaco formaban parte.

El perfil de Marisol Romero Zamora es uno de los ejes centrales de la acusación debido a su linaje delictivo:

Es hija de Arturo Romero Aparicio, alias El Cachibombo, fundador de dicha organización criminal y exsuegro del alcalde asesinado Valentín Lavín Romero.

El Cachibombo se encuentra recluido desde 1994 y, tras un largo historial de control en penales de Morelos, Estado de México y Puebla, fue recientemente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 13 en Miahuatlán, Oaxaca.