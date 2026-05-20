Evelyn Salgado entrega obras sanitarias por 55 mdp en Iguala y Tuxpan

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una gira de trabajo en el municipio de Iguala, donde entregó obras de infraestructura sanitaria por más de 55 millones de pesos en beneficio de cerca de 7 mil habitantes de la cabecera municipal y de la comunidad de Tuxpan.

Acompañada por el alcalde Erik Catalán Rendón, la mandataria estatal destacó que, durante los más de cuatro años de su administración, se han invertido más de 414 millones de pesos en obras sociales para Iguala y sus localidades, impulsando el desarrollo social, económico y urbano de la región.

Durante la gira, el titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Facundo Gastélum Félix, explicó que las nuevas redes de drenaje sanitario representan obras prioritarias para dignificar las condiciones de vida de la población y fortalecer la infraestructura básica en el municipio.

Excélsior

En la comunidad de Tuxpan, Evelyn Salgado informó que su gobierno ha destinado más de 54 millones de pesos en distintas acciones y obras públicas. Ahí también se dio a conocer el avance de la tercera etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la carretera Iguala-Tuxpan, proyecto ejecutado por la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, con una inversión superior a los 21 millones de pesos.

De acuerdo con el titular de la CICAEG, Martín Vega González, la obra está próxima a concluir y beneficiará a más de 100 mil habitantes, además de fortalecer la conectividad hacia la Laguna de Tuxpan, detonando el turismo y facilitando la comercialización de productos agrícolas.

Posteriormente, en la colonia Zona Industrial de Iguala, la gobernadora inauguró la ampliación del sistema de drenaje sanitario, obra realizada con recursos estatales y municipales que tuvo una inversión de 34 millones de pesos y beneficiará directamente a 4 mil 239 habitantes.

En ese mismo punto, el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Enrique Ramírez Barrios, informó que la escuela primaria “Braulio Ramírez” registra un avance de 90 por ciento en su proceso de remodelación integral, obra en la que el gobierno estatal ha invertido más de 33.9 millones de pesos y que contará con una inversión adicional de 3.6 millones de pesos durante 2026 para su conclusión total.

El presidente municipal Erik Catalán Rendón reconoció el respaldo permanente del gobierno estatal hacia Iguala y destacó que las obras y programas impulsados por la administración de Evelyn Salgado han contribuido significativamente al bienestar y calidad de vida de la población.