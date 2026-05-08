Reconoce Evelyn Salgado al magisterio guerrerense

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reconoció la labor de los maestros en la entidad, así como su compromiso y respeto. Además, señaló que la educación representa una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo y el bienestar en la entidad.

Durante un encuentro con integrantes del magisterio guerrerense y la dirigencia sindical de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la mandataria reiteró su compromiso de diálogo, respeto y respaldo hacia el gremio, así como a maestras y maestros jubilados.

Excélsior

Asimismo, destacó el legado de los maestros, ya que no solamente se refleja en las aulas, sino también, aseguró, en las vidas de sus alumnos, las cuales se transforman.

"El legado de un maestro y una maestra no se mide únicamente en las aulas, sino en las vidas que logran transformar, en las generaciones que inspiran y en las y los estudiantes que descubren en la educación la fuerza para salir adelante y construir un mejor destino para Guerrero", señaló Evelyn Salgado.

Excélsior

Además, la mandataria también destacó el legado de figuras magisteriales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar, a quienes se refirió como personas que entendieron la educación como una herramienta para abrir conciencias y dignificar comunidades.

Por otro lado, reiteró que continuará fortaleciendo la relación construida desde el inicio de su administración con el SNTE, la cual se basa en respeto y apertura, así como en el reconocimiento permanente a la labor docente. Aprovechó para adelantar que el próximo 15 de mayo encabezará la celebración del Día de la Maestra y el Maestro.

Excélsior

Finalmente, puntualizó que continuará trabajando de la mano con el magisterio guerrerense como una aliada y amiga, ya que priorizará el fortalecimiento de la educación en la entidad. Cabe señalar que, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, la mandataria entregó automóviles y electrodomésticos sorteados entre docentes activos y jubilados.