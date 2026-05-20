En terrenos ejidales construirán destacamento de seguridad en Palmas Altas, Zacatecas

Gracias a un acuerdo firmado por la Procuraduría Agraria, autoridades ejidales y el Gobierno de Zacatecas se liberaron los predios necesarios para establecer un Destacamento Regional de Seguridad (Deres), en Palmas Altas, municipio de Jerez.

De esta forma, se buscan crear las condiciones para el retorno de las familias desplazadas por la violencia y el despliegue sostenido de las actividades económicas primarias en la región.

La ubicación en Palmas Altas permite un control logístico de los caminos de la sierra, beneficiando de manera directa a los habitantes de comunidades aledañas como Vicente Guerrero y Sarabia, además de garantizar el libre tránsito de mercancías agrícolas con la presencia de fuerzas federales y estatales.

La firma del documento legal se realizó en la propia comunidad de Palmas Altas con la representación legal del ejido a través de su presidente, secretaria y tesorero,

El secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Medina Mayoral, y el representante de la Procuraduría Agraria, Francisco Enrique Pérez Compeán, validaron los aspectos técnicos y territoriales del polígono asignado para el destacamento.

El proyecto de infraestructura policial y militar tiene como objetivo principal brindar cobertura operativa a toda la región serrana de Jerez, una zona geográficamente compleja que requiere presencia fija para mantener la reducción de los índices delictivos.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien fungió como testigo de honor, destacó que la formalidad del convenio es un requisito indispensable para la correcta aplicación del recurso público. Explicó que esta diligencia administrativa busca asegurar la certeza jurídica del terreno antes de iniciar los trabajos de construcción, evitando litigios futuros sobre el uso del suelo ejidal.

Reportan balaceras y bloqueos en Zacatecas

Por Joseph Na’a

Durante las primeras horas de este miércoles se registraron al menos dos bloqueos carreteros en el estado de Zacatecas, donde vehículos fueron incendiados por presuntos integrantes de grupos criminales en vías que conectan con municipios estratégicos y zonas limítrofes con Aguascalientes.

Los hechos obligaron al reforzamiento inmediato de la seguridad en la denominada “puerta poniente” de Aguas calientes, donde autoridades estatales, corporaciones municipales, elementos de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo preventivo para evitar posibles incursiones o afectaciones mayores.

El primero de los incidentes ocurrió sobre la carretera Jalpa-Calvillo, a la altura de la comunidad de Santa Juana, donde una camioneta fue incendiada y utilizada para bloquear parcialmente la circulación.

Horas más tarde se confirmó un segundo hecho sobre la carretera Jalpa-Huanusco, específicamente cerca de la comunidad de Teocaltichillo, donde un camión de carga también fue incendiado.

La información fue confirmada por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza, quien pidió a la población evitar transitar por la zona y extremar precauciones mientras continúan las labores de seguridad.

Se solicita a la población evitar la zona y extremar precauciones”, señaló el funcionario estatal tras los reportes de violencia registrados durante la madrugada.

Habitantes reportaron ráfagas de armas largas

De acuerdo con testimonios recabados en comunidades cercanas, durante varios segundos se escucharon ráfagas de armas largas en distintos puntos de la región, situación que generó temor entre habitantes y transportistas que circulaban por las carreteras del sur de Zacatecas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado enfrentamientos directos ni detenciones relacionadas con estos hechos violentos, aunque corporaciones de seguridad mantienen recorridos y vigilancia permanente en la zona.

Tampoco se reportan personas fallecidas o lesionadas derivadas de los bloqueos e incendios.

jcp