Diputados votarán la reforma judicial el próximo martes

Al informar que las modificaciones presidenciales a la reforma judicial ya se encuentran en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el diputado Leonel Godoy Rangel, confirmó que sería aprobada el próximo martes.

“Mañana esperamos en la noche tener un proyecto de dictamen”, adelantó el legislador de Morena y presidente de esa instancia legislativa.

De esa manera, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales tendrán los días requeridos para el análisis de la iniciativa que pospone la elección judicial para 2028, entre otros cambios.

Detalló Godoy Rangel que citará a sesionar el martes 26, a las 11 de la mañana, a los 45 integrantes de esa instancia parlamentaria, encargada de formular los dictámenes que modifican los artículos de la Carta Magna.

“Y, seguramente, se va a convocar en la tarde (del mismo martes), en la noche, a sesión de la Cámara de Diputados, porque somos la Cámara de origen, para que se discuta y se tenga más tiempo, porque el periodo extraordinario va a ser martes y miércoles”, contó el legislador.

Las declaraciones de Godoy Rangel se dieron al concluir la reunión en la que acordó, con el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal Ávila, la ruta legislativa a seguir.

Aseguró el morenista que en el dictamen y en la discusión se analizarán también las propuestas que en la materia hicieron diputados y senadores de Morena.

JCS