Crisis ganadera: 1.7 millones de reses quedan varadas en México por freno a exportación

Ante la situación extraordinaria que enfrenta la ganadería nacional, la CNOG hizo un llamado a los integrantes de la cadena de valor de la carne de bovino, para actuar con unidad, corresponsabilidad y visión de largo plazo.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), presidida por Homero García de la Llata, recordó que las restricciones a la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos provoca una elevada acumulación de oferta en el mercado nacional.

“Desde el cierre de 2025, alrededor de 1.7 millones de cabezas han permanecido en México, presionando los precios que recibe el productor. A esta situación se suman el incremento de las importaciones de ganado y carne, así como los mayores costos de las medidas sanitarias para contener el gusano barrenador, factores que han reducido significativamente la rentabilidad de miles de unidades de producción”, indicó.

Destacó que la ganadería mexicana sustenta a más de 700 mil productores, base de la cadena al proveer los becerros que posteriormente son engordados, procesados y comercializados.

Por ello, la CNOG exhortó a las empresas engordadoras a privilegiar la adquisición de ganado mexicano durante esta contingencia, reducir en la medida de lo posible las importaciones de cabezas para engorda y abstenerse de adquirir animales cuya introducción al país presente indicios de irregularidad.

Además pidió a la industria procesadora, cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, carnicerías y demás detallistas, a realizar un esfuerzo comercial extraordinario que permita fortalecer el consumo de carne proveniente de ganado mexicano y trasladar a los consumidores las condiciones favorables que hoy presenta el mercado nacional, en un acto de solidaridad tanto con los productores como con las familias mexicanas.

Asimismo solicitó a las autoridades aduaneras, fortalecer la vigilancia de las importaciones de ganado y carne para garantizar el estricto cumplimiento de la legislación aplicable y de los cupos autorizados.