"Mi esfuerzo no se anula": aspirantes aceptados por la UNAM exigen su lugar

“Si copiaste, no eres un Puma”, pero si estudiaste, un fraude ajeno no te puede dejar fuera. Bajo esa premisa, un pequeño grupo de aspirantes admitidos a la UNAM, acompañados por sus padres, se manifestó en la explanada de Rectoría, en Ciudad Universitaria. ¿El reclamo? Frenar lo que consideran un atropello: la posibilidad de que la Universidad pueda anular y repetir de forma masiva el examen de admisión por los resultados atípicos detectados en la prueba en línea.

Jóvenes con puntajes sobresalientes —algunos tras tres intentos y cursos de preparación de hasta un año— se plantaron frente a la máxima casa de estudios para exigir que no los metan a todos “en la misma bolsa”.

La postura de los aspirantes admitidos fue contundente: auditoría sí, pero castigo parejo no.

Los estudiantes advirtieron que repetir la prueba a miles de aspirantes paralizaría a la Universidad durante un tiempo, provocando la pérdida de parte del semestre tanto en el sistema escolarizado como en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Reproducir Aspirantes aceptados por la UNAM exigen su lugar

Meses de estudio, no “golpes de suerte”

“Es una preparación que no se puede hacer una semana antes ni cinco días antes. Al menos yo tomé un curso de seis meses”, afirmó Alejandro, aspirante que obtuvo 102 aciertos para ingresar a la licenciatura en Economía.

La exigencia a la UNAM es clara: la Universidad cuenta con las grabaciones, los registros de pantalla y los candados digitales. Exigen que los servidores rastreen y cancelen el ingreso únicamente a quienes hicieron trampa “por debajo del agua”, pero que se respete el derecho a la educación de quienes lo lograron por la vía legítima.

“Nuestros hijos se prepararon durante todo un año; sacrificamos recursos y tiempo. Es un proceso inédito, sí, pero es absurdo que por publicaciones en redes sociales donde algunos se jactaban de haber burlado el sistema paguen los jóvenes que hicieron las cosas bien”, sentenció César Ruiz, padre de familia.

Rectoría no descarta ningún camino; se perfila batalla legal

Alrededor de las 14:00 horas, una comisión entregó un pliego petitorio de tres puntos. El documento fue recibido por Jorge Ibarra, representante de la Rectoría, quien pidió a los manifestantes evitar “suposiciones” y esperar el dictamen definitivo de la comisión universitaria encargada de evaluar la transparencia de la prueba.

Sin embargo, la respuesta no calmó los ánimos. Padres y aspirantes dejaron en claro que no se quedarán de brazos cruzados. Ya organizan un frente jurídico para promover juicios de amparo en caso de que la UNAM decida cancelar las inscripciones de quienes obtuvieron su lugar.