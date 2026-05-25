SEP reconoce que demandas de alumnos del IPN no se resolverán de inmediato

La Secretaría de Educación Pública (SEP) insistió en mantener el diálogo con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen tomadas las instalaciones de Canal Once y reconoció que varias de las demandas del movimiento no podrán resolverse “en pocos días”.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que ya entregó una primera respuesta al pliego petitorio estudiantil y propuso instalar una mesa de diálogo y trabajo con representantes de los alumnos para revisar cada una de las exigencias.

“La SEP reitera su respeto al movimiento estudiantil y manifiesta su disposición permanente al diálogo como vía para construir acuerdos en beneficio de la comunidad politécnica”, indicó.

La dependencia admitió que las demandas relacionadas con mantenimiento, infraestructura, equipamiento y falta de docentes requieren una estrategia integral de inversión y atención progresiva, mientras que otros planteamientos implican procesos administrativos, disponibilidad presupuestal e incluso posibles modificaciones al Reglamento General del IPN.

“Todo esto no puede resolverse en pocos días, sino que requerirá de trabajo permanente”, señaló la SEP.

Asimismo, sostuvo que la mesa de trabajo buscará construir propuestas de solución con la participación de autoridades y representantes estudiantiles.

Sobre la toma de Canal Once, la secretaría afirmó que el derecho a la libre manifestación “no compite con el derecho de las audiencias”, al considerar que la televisora pública cumple una función informativa, cultural y educativa para la sociedad mexicana.

La SEP reiteró que mantendrá una comunicación “abierta, respetuosa y constante” con la comunidad estudiantil para avanzar en soluciones de largo plazo para el Politécnico.