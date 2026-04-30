TDJ impulsa red nacional para fortalecer la disciplina judicial

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, dio a conocer la puesta en marcha de una Red Nacional de órganos jurisdiccionales en esta materia, concebida como un espacio permanente de coordinación, intercambio de experiencias y construcción de estándares de calidad en el ámbito de la justicia.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la primera Reunión de Presidencias de Tribunales de Disciplina Judicial, en la que participan instancias tanto federales como locales. De acuerdo con la magistrada, este encuentro representa el punto de partida para la integración formal de la red, así como para un segundo foro de alcance nacional programado para junio próximo.

En su intervención, Maya García sostuvo que “la disciplina judicial no puede construirse de manera aislada ni fragmentada. Requiere coordinación, requiere diálogo y, sobre todo, requiere una visión compartida”. En ese sentido, destacó la importancia de retomar las experiencias desarrolladas en las entidades federativas para consolidar un modelo disciplinario integral.

Señaló que los distintos estados han generado prácticas, criterios y mecanismos que, al ser compartidos, pueden fortalecer el esquema nacional y contribuir a elevar la calidad del servicio judicial.

“Hoy tenemos una oportunidad: la de sentarnos a dialogar entre quienes tenemos la responsabilidad de vigilar, evaluar y, en su caso, sancionar la conducta de quienes integran al Poder Judicial”, afirmó.

Tras la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en 2024, 19 congresos estatales han adecuado sus marcos normativos, lo que ha permitido la instalación y operación de igual número de tribunales de disciplina. Se prevé que en el corto plazo la totalidad de las entidades cuenten con estos órganos.

La magistrada subrayó que este tipo de encuentros debe consolidarse como un mecanismo permanente de colaboración, orientado a compartir información, homologar criterios y prevenir riesgos. “La Disciplina Judicial no es un fin en sí mismo, es un medio para garantizar algo mucho más importante: la confianza de la ciudadanía en la justicia”, apuntó.

Añadió que esa confianza se construye a partir de instituciones que mantienen diálogo constante, que coordinan esfuerzos y que son capaces de aprender de sus pares.

Durante el acto, el jefe de la Oficina de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Germán García Montealegre, reconoció la elección de esta organización como sede del encuentro. Asimismo, planteó la necesidad de que las universidades del país incorporen en sus planes de estudio contenidos vinculados con la disciplina judicial, respetando su autonomía, a fin de fortalecer la formación de los futuros profesionales del Derecho.

A la inauguración asistieron las y los magistrados del Pleno del TDJ, Indira Isabel García Pérez, Rufino H. León Tovar y Bernardo Bátiz Vázquez. En representación de Verónica de Gyvés Zárate acudió el secretario ejecutivo de la Comisión de Vigilancia del TDJ, Manuel Camargo Serrano. Posteriormente, participaron como moderadores en las mesas de trabajo.

La jornada incluyó cinco mesas de análisis enfocadas en temas como la territorialización de la disciplina judicial, los retos y perspectivas de la función disciplinaria, la coordinación institucional, la prevención como eje del régimen disciplinario federal y la visión de la disciplina judicial desde el ámbito local.