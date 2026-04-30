Conductor de autobús se queda en prisión por accidente que dejó 10 muertos en Querétaro

Un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Plácido “N”, conductor de autobús, imputado por su probable responsabilidad en un accidente de tránsito que dejó 10 personas fallecidas y varios lesionados en la carretera estatal 310 que conecta a los municipios de San Juan del Río y Amealco en Querétaro.

La resolución se dio tras una audiencia en la que el Ministerio Público expuso elementos jurídicos y consideraciones sobre riesgo procesal, lo que derivó en la revocación de las medidas cautelares que previamente le permitían enfrentar el proceso en libertad.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril, a la altura del hotel La Muralla, donde el percance tuvo como saldo 10 víctimas mortales y diversas personas lesionadas.

El imputado se encuentra vinculado a proceso por los delitos de homicidio culposo calificado agravado y lesiones culposas.

Como parte del procedimiento, se mantiene vigente el plazo de investigación complementaria para el desarrollo de las indagatorias.

Con esta determinación judicial, el acusado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.

Así quedó el autobús tras el accidente Foto: Especial

JCS