Sujeto mata a golpes a perrito; lo toma de la cola y lo azota al piso

Gracias a denuncias de vecinos de la colonia Residencial Cuauhtémoc, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, fue detenido el hombre que mató a golpes a su propio perro.

Se trata de Jesús Rafael, de 45 años de edad, quien fue exhibido en video en el momento en el que golpeó y mató a su propio perro, al que sin piedad azotó contra el suelo, afuera de su vivienda ubicada en la calle Puerto Cortés, al cruce con la avenida Luis Donaldo Colosio.

El momento en el que el sujeto mató a su perro quedó grabado en las cámaras de vigilancia de los domicilios aledaños.

En la grabación, se observa como Jesús Rafael azota al perro contra la banqueta y posteriormente lo lleva a tirar a un parque cercano.

De acuerdo con vecinos, Jesús Rafael se dedica a recoger a perros de la calle para luego matarlos y exhibir sus cráneos en las ventanas de su casa; agregaron que la madre del agresor vivió con él alrededor de un año, pero abandonó la vivienda al ser también víctima de agresiones.

Hasta el domicilio llegaron elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil Municipal y elementos de Fuerza Civil, quienes detuvieron a Jesús Rafael y rescataron a otros perros que el agresor mantenía atados alrededor de su casa.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal.

Sujeto es condenado a tres años de cárcel por maltratar a perrita

Mientras que días atrás, pero en Hidalgo, un hombre de 59 años fue condenado por un caso de maltrato animal agravado ocurrido en el municipio de Mineral de la Reforma, luego de que autoridades acreditaran su responsabilidad en delitos contra la vida y la integridad de una perrita.

El incidente se remonta al 15 de enero en el fraccionamiento Colinas de Plata, donde habitantes de la zona denunciaron el estado crítico en el que se encontraba una perrita, presuntamente víctima de abandono y agresiones. Tras el reporte, elementos de seguridad pública intervinieron y lograron la detención del implicado, quien es originario del estado de Tlaxcala.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó diversas pruebas, entre ellas material videográfico y evaluaciones veterinarias, que confirmaron lesiones de gravedad en el animal, incluyendo daños en áreas sensibles, lo que derivó en la clasificación del delito como agravado.

El acusado optó por un procedimiento abreviado, mediante el cual aceptó su culpabilidad a cambio de una reducción en la sanción y la conclusión anticipada del juicio.

Como resultado, se le impuso una pena de tres años de prisión, además de una multa equivalente a 75 Unidades de Medida y Actualización (8 mil 485.50 pesos) y el pago de 7 mil 820 pesos por concepto de reparación del daño.

No obstante, autoridades judiciales precisaron que, debido a que la pena impuesta no rebasa los cuatro años y al haberse acogido al procedimiento abreviado, el sentenciado podrá sustituir la prisión por una sanción económica, evitando así el internamiento en un centro penitenciario.

jcp