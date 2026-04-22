¿Cuál es la mejor marca de arroz en México según la Profeco este 2026?

Elegir arroz parece una decisión sencilla… hasta que ves decenas de bolsas en el supermercado. Entre marcas, tipos de grano y promesas de calidad, muchos consumidores se preguntan cuál realmente conviene comprar. Para responderlo, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio comparativo que sigue siendo una de las referencias oficiales más citadas en México y vigente como guía de compra en 2026.

La evaluación analizó contenido de proteína, calidad del grano, impurezas, humedad, etiquetado y cumplimiento comercial en 38 productos disponibles en el mercado nacional. Entre todos, una marca destacó por encima del resto.

El arroz mejor calificado

De acuerdo con los resultados retomados de la Profeco, la marca mejor posicionada fue SOS, particularmente en su presentación de arroz pulido Súper Extra, al sobresalir por calidad integral del producto.

Según los análisis difundidos, este arroz destacó por:

Alto porcentaje de granos enteros

Buen contenido de proteína

Bajo nivel de impurezas

Cumplimiento de etiquetado

Calidad consistente del grano

La Procuraduría otorgó calificación de Excelente a esta opción, empatando en algunos rubros con otras marcas, pero con ventaja en proteína y porcentaje de grano entero frente a competidores directos.

¿Por qué importa esto? Porque un arroz con mayor proporción de granos enteros suele rendir mejor al cocinarse, mantiene mejor textura y presenta menos desperdicio por granos quebrados.

Además, el contenido de proteína fue uno de los factores observados en el estudio, lo que también lo volvió una opción atractiva frente a alternativas más económicas con menor desempeño.

En supermercados mexicanos durante 2026, la marca SOS suele encontrarse en formatos de 907 gramos y 1 kilogramo, con precios variables según tienda y promoción.

Otras marcas bien evaluadas

Aunque SOS encabezó la lista, varias marcas también obtuvieron buenos resultados dentro del análisis de Profeco. Entre las mejor valoradas aparecen:

Verde Valle

Campo Dorado

El Patrón Mexicano

El Labrador

Golden Hills

Italriso

San Lázaro

Cada una destacó en distintos rubros, especialmente proteína, calidad del grano y cumplimiento normativo.

Si buscas ahorrar, algunas marcas con buena relación calidad-precio suelen ser Campo Dorado y El Labrador, mientras que Verde Valle se mantiene como una de las más reconocidas por presencia nacional.

Consejos rápidos para comprar arroz:

Revisa fecha de caducidad

Prefiere envases cerrados y sin humedad

Busca menor cantidad de granos quebrados

Compara precio por kilo, no solo por bolsa

Elige según receta: largo, Morelos o extra

El estudio más citado de Profeco sigue colocando a SOS como una de las mejores apuestas del mercado mexicano. Porque incluso en algo tan cotidiano como el arroz, una buena elección puede notarse desde la primera cucharada.