“No hay nada que temer”, dice Rocha ante acusaciones de Estados Unidos

El gobernador Rubén Rocha Moya se dijo confiado y respaldado por el gobierno federal, a pesar de las acusaciones por narcotráfico hechas por Estados Unidos, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El mandatario estatal acudió al municipio de Navolato, para entregar apoyos a productores del campo, donde agradeció las palabras expresadas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su persona.

“La presidenta no hace respaldos personales, la presidenta lucha por la soberanía de México, y la soberanía de México la componemos todo el pueblo, entonces, ahora, lo que hizo, más que respaldos personales a alguien, lo que hizo es defender la soberanía el país”, señaló.

Aseguro haber leído las acusaciones, sin encontrar ninguna prueba directa en su contra, por lo que, no tiene nada que temer, descartando la necesidad de tener que buscar asesoría legal, pues recordó su carrera de abogado en la UNAM.

“No hay de nuestra parte absolutamente nada que temer”, reiteró.

Sin embargo, se dijo sorprendido por los señalamientos emitidos por las autoridades de Estados Unidos, y hará todo lo que marca la ley, pues nada tiene que pagar.

“Vamos a hacer todo lo que marca la ley, no adelantemos vísperas, no hay nada que temer, no le temo a nada, yo siento ser una persona limpia completamente y no tengo temor de nada”, afirmó.

Rocha Moya aseguró que continuará trabajando al frente de la administración estatal, y no contempla retirarse de su cargo, pese a los señalamientos de Estados Unidos.