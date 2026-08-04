Erupción del Volcán de Fuego podría afectar algunos municipios de Chiapas

La intensa actividad del Volcán de Fuego en Guatemala mantiene en alerta a las autoridades del país centroamericano y también ha encendido las medidas preventivas en la frontera sur de México.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la llegada de ceniza volcánica a territorio nacional, Protección Civil mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de que las condiciones del viento transporten partículas hacia algunos municipios de Chiapas.

La erupción registrada esta semana provocó la expulsión de lava, ceniza y flujos piroclásticos, además de la evacuación preventiva de decenas de familias guatemaltecas que habitan cerca del coloso.

Ante este panorama, de acuerdo a ABC Noticias, las autoridades mexicanas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Hasta ahora, el único estado que permanece bajo vigilancia por la actividad del volcán es Chiapas, debido a su cercanía con Guatemala.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el monitoreo se concentra principalmente en los municipios fronterizos de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Tapachula.

Aunque no existe evidencia de que la ceniza haya llegado a estas zonas, las autoridades explicaron que las condiciones atmosféricas podrían favorecer el desplazamiento de partículas volcánicas hacia el sur del país, por lo que continúan realizando evaluaciones constantes.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades?

El coordinador de Protección Civil de Suchiate informó que, debido a las lluvias registradas este martes, es posible que las partículas volcánicas hayan sido arrastradas por el agua si eventualmente alcanzaran la frontera mexicana.

Por ello, se pidió a la población evitar el contacto con el agua de lluvia hasta descartar cualquier posible contaminación por ceniza volcánica.

Además del monitoreo por la actividad del volcán, Chiapas enfrenta condiciones meteorológicas complicadas debido a la onda tropical número 24 y otros sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento e incluso posible caída de granizo en diversas regiones del estado.