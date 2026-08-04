Guatemala eleva a alerta roja la emergencia por el Volcán de Fuego

Las autoridades de Guatemala declararon este martes alerta roja, el nivel máximo de riesgo, en las zonas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego, situado a unos 35 kilómetros de la capital.

El coloso, considerado el más activo de Centroamérica, inició su fase eruptiva el lunes por la mañana y durante la noche intensificó su actividad con la expulsión de lava, gases y columnas de ceniza. Aunque no se han reportado víctimas, las explosiones obligaron a evacuar a 500 personas de comunidades cercanas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) decretó estado de emergencia en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, donde habitan alrededor de 1.6 millones de personas. Por el momento, la caída de ceniza afecta únicamente a cinco municipios.

Pese a la alerta, se reabrió la carretera que conecta con Antigua Guatemala, uno de los principales destinos turísticos del país, y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala continúa operando con normalidad.

La secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, exhortó a las familias que se consideren en riesgo a trasladarse voluntariamente a los albergues habilitados.

“En esos espacios encontrarán atención, acompañamiento y condiciones seguras mientras continúa la actividad volcánica”, señaló en un mensaje difundido en X.

El Instituto de Vulcanología informó que en las últimas 24 horas se registraron 34 sismos, la mayoría con epicentro en el océano Pacífico y en zonas cercanas a las costas de Escuintla, lo que mantiene la vigilancia activa sobre la región.