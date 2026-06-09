Erubiel Alonso deja el PRI y se incorpora a Movimiento Ciudadano

El diputado Erubiel Alonso, uno de los más activos de la bancada del PRI, se incorporó a las filas de Movimiento Ciudadano (MC), en medio de la disputa que en redes sociales han sostenido los dirigentes de ambos partidos, el senador Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez.

La baja de 37 a 36 integrantes del grupo parlamentario priista empañó en San Lázaro los festejos partidistas por el carro completo obtenido en Coahuila.

El ahora ex priista compartió en sus redes sociales una fotografía con Dante Delgado, fundador de MC, y Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido.

"Estoy feliz de sumarme a la alternativa que está creciendo en todo México. Con el liderazgo de don Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano Tabasco crece y se consolida como la nueva opción para las familias tabasqueñas", escribió el legislador.

Erubiel Alonso se había caracterizado por ser uno de los principales tribunos de la bancada tricolor e incluso fue quien más intervenciones protagonizó durante el pasado periodo extraordinario, en representación del partido en el que militó durante 30 años.

La renuncia de Erubiel Alonso al PRI se difundió este lunes en su entidad, bajo el argumento de que solo MC tiene posibilidades de derrotar a Morena en la cuna del obradorismo.

El político, ahora integrante de MC, aspira a competir por la presidencia municipal de Centro, Tabasco.

Al anunciar su salida del Revolucionario Institucional en una entrevista con el noticiero tabasqueño Telereportaje, a Erubiel Alonso se le quebró la voz.

“Quiero ser muy claro: esta decisión no busca señalar ni dividir. Me llevo el mejor de los recuerdos, el respeto por la historia que construimos juntos. Sin embargo, los ciclos concluyen y hoy mi convicción me llama a enfocar toda mi experiencia, energía y capacidad hacia una trinchera distinta", expuso.

Una vez que se oficialice la incorporación de Erubiel Alonso a la bancada de MC en San Lázaro, esta crecerá a 29 integrantes.