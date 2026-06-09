Movimiento Ciudadano pide frenar “ajolotización” de la CDMX

Movimiento Ciudadano (MC) presentará un punto de acuerdo este miércoles para frenar la “ajolotización” de la Ciudad de México e impedir que se continúen pintando vialidades, bardas perimetrales, puentes peatonales y señalización vial de color guinda, morado y lila, decorados con ajolotes gigantes.

El punto de acuerdo busca que se cumpla a cabalidad la norma NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

Dicha norma regula el diseño, tamaño, colores y materiales reflectantes que deben tener los señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, y las marcas sobre el pavimento, destacando los colores amarillo y blanco para que tengan visibilidad en la noche.

Los senadores de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales y Clemente Castañeda, presentarán ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para exigir la suspensión inmediata de cualquier señalización que incumpla la dicha norma federal como está ocurriendo en la Ciudad de México.

También demandarán la restitución de los dispositivos viales conforme a la normativa federal y la realización de auditorías e investigaciones sobre los contratos y empresas responsables.

MC promoverá en la sesión de este miércoles que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que ordenen visitas de verificación en las vías primarias de la Ciudad de México.

Pedirán que se determinen las sanciones administrativas pertinentes en caso de confirmar el incumplimiento sistemático de la citada norma oficial por parte de las autoridades locales o sus concesionarios.

En el Punto de Acuerdo se establece que “la infraestructura vial pertenece a los ciudadanos, no a los gobiernos en turno, y su utilización con fines de posicionamiento político representa una desviación de su función esencial: proteger vidas”.

Denuncian que en la Ciudad de México se siguen viendo decisiones orientadas a la propaganda y no a resolver problemas.

Por tanto, se señala, que “defender la legalidad en el espacio público es garantizar un derecho humano fundamental: el derecho a transitar seguros, a contar con infraestructura confiable y a que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y sin sesgos partidistas”.

Desde la reforma constitucional de 2020, la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, inclusión y calidad es un derecho humano reconocido por la Constitución, lo que obliga a todas las autoridades a privilegiar la protección de la vida y la integridad de peatones, ciclistas y automovilistas por encima de cualquier criterio estético o partidista.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, establecen reglas diseñadas para prevenir accidentes, garantizar la visibilidad de cruces peatonales y permitir que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad visual o limitaciones perceptivas, puedan desplazarse de manera segura por el espacio público.

Sin embargo, en distintos puntos de la Ciudad de México “se ha documentado la sustitución de los colores establecidos por la norma federal por tonalidades asociadas a la identidad gráfica del partido gobernante, particularmente en cruces peatonales, guarniciones y ciclovías”.

Además, existen denuncias sobre la ejecución de trabajos de balizamiento sin los materiales reflectantes exigidos por la regulación nacional, reduciendo la visibilidad nocturna y aumentando los riesgos para peatones y ciclistas.