Entregan secundaria de La Unión tras ataque en Torreón; piden pena máxima

La Fiscalía General del Estado de Coahuila entregó las instalaciones de la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, a la comunidad educativa, al tiempo que continuará con las diligencias correspondientes y solicitará, en su momento procesal, las penas máximas que legalmente corresponden.

La dependencia informó que se trabaja con el municipio para iniciar las labores de limpieza y reforzamiento de seguridad del plantel.

A partir de este lunes 5 de octubre, las clases se desarrollan a distancia y se retornará al plantel de forma paulatina y gradual por parte de alumnos y maestros.

El secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, informó que todas las acciones de seguimiento y acompañamiento se desarrollan de manera coordinada con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y especialistas, con el objetivo de brindar acompañamiento profesional a la comunidad.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, dio a conocer que una alumna de preparatoria ya fue dada de alta; el director de la institución continúa hospitalizado y actualmente se encuentra en piso, con recuperación gradual y fuera de peligro.

En tanto, un alumno de secundaria permanece en terapia intensiva y presenta una evolución favorable en la inflamación de la zona craneal; también un maestro permanece en terapia intensiva, estable.

Garza Fishburn resaltó que se mantiene la atención integral a estudiantes, docentes, personal y familias de la comunidad educativa.

Las visitas domiciliarias de acompañamiento continuaron hasta el fin de semana, mientras que a partir de esta semana se pondrá en marcha una ruta de atención y contención socioemocional con reuniones dirigidas a maestros y personal educativo, alumnos y padres de familia.

De igual manera, se enviarán actividades de refuerzo educativo vinculadas con la atención emocional, diseñadas en coordinación con especialistas, para contribuir a la recuperación gradual de las actividades académicas.