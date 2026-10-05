Catean casa de “Los Cuates” tras ataque en secundaria de Torreón

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó un cateo durante la tarde-noche del domingo en la casa de “Los Cuates”, los hermanos que perpetraron el ataque el pasado primero de octubre en la escuela secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

En el despliegue participaron elementos de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La llegada de los uniformados a la vivienda ubicada en la calle Nacionalismo llamó la atención de los habitantes, quienes salieron curiosos para ver qué encontraban los Agentes de Investigación Criminal (AIC). El cerco de seguridad abarcó varias cuadras.

Las autoridades no dieron a conocer lo que encontraron en el domicilio; informaron que, por el momento, la información del cateo permanecerá en secrecía, con el objetivo de no perjudicar la carpeta de investigación.

Cuando llegue el momento se dará a conocer la información al respecto.

Carlos y David “N”, hermanos de 18 años de edad, fueron vinculados a proceso por el ataque perpetrado en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión de la llamada Perla de la Laguna, donde murió la maestra Nedi Edith Nevarez González y cuatro personas más resultaron heridas.

El juez dictó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que vence el 4 de abril de 2027.

Al ser juzgados como mayores de edad, podrían alcanzar 60 años de prisión.