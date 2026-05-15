Cae "El Rolis", peligroso líder del CJNG en Tlaxcala

En Tlaxcala detuvieron a "El Rolis", considerado como un peligroso líder criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculado presuntamente a masacres, ejecuciones y generador de violencia en la zona norte de Tlaxcala, además podrían tener relación con la ejecución de cinco hombres en la comunidad de Zumpango, en el municipio de Atlangatepec, hecho ocurrido el pasado martes.

En un operativo simultáneo en los municipios de Yauhquemehcan y Apizaco, fuerzas federales y estatales, realizaron cateos en inmuebles de estos municipios, lo que les permitió que en uno de ellos lograran la captura de "El Rolis".

La movilización fue coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), bajo la estrategia federal impulsada por Omar García Harfuch, se ejecutó en las primeras horas de este viernes.

Datos de inteligencia, indican que "El Rolis" y su estructura habrían tomado el control de las actividades ilícitas en la región Foto: Especial

Durante las acciones en la comunidad de San José Tetel y la colonia Cañada, las autoridades también detuvieron a un presunto jefe de sicarios, mientras que Manuel “N”, alias "El Tata" y hermano del líder capturado, logró evadir el cerco policial; sin embargo, ya es buscado en todo el estado.

Datos de inteligencia, indican que "El Rolis" y su estructura habrían tomado el control de las actividades ilícitas en la región tras la detención de Israel “N”, alias "El Hacha", en febrero.

Se les vincula directamente con una estela de delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, extorsión, huachicol y el cobro de piso, operaciones que presuntamente eran coordinadas desde Nayarit.

"El Rolis" era un objetivo prioritario, por lo que con su detención se espera disminuir las operaciones de la organización criminal en el estado.

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