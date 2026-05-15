Cruz Roja Mexicana fortalece alianza con SEDENA en Primer Curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 

La Cruz Roja Mexicana (CRM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) han puesto en marcha el Primer Curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), un esfuerzo de 12 días que busca fortalecer sus capacidades conjuntas para atender situaciones de emergencia y respuesta a fenómenos que provocan desastres. La iniciativa, coorganizada con el Batallón de Atención a Emergencias de la SEDENA, fue calificada como un "símbolo de preparación, cooperación y compromiso con la vida" por los directivos de la Cruz Roja.

Este primer curso de capacitación refuerza una alianza entre instituciones que comparten la misión de "salvar vidas y brindar esperanza en los momentos más difíciles".

Está capacitación contará con la participación de 36 elementos, divididos en 18 del equipo USAR de CRM y 18 del Batallón de Atención a Emergencias de la SEDENA; 20 instructores especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas del equipo USAR de la CRM.

Durante 12 días, los participantes pondrán a prueba sus capacidades ante escenarios de desastre urbano y colapso estructural. Reforzarán habilidades en seguridad operacional, rescate en espacios confinados, atención prehospitalaria y el trabajo con binomios caninos, mediante ejercicios y simulaciones de alta exigencia.

Gabriel Saba Djamus, vicepresidente nacional de Cruz Roja Mexicana, enfatizó que el curso no solo inicia una capacitación, sino que también fortalece algo fundamental en cualquier operación de rescate: "la confianza entre equipos".

Gabriel Saba Djamus recordó que ambas instituciones han trabajado "hombro con hombro en algunas de las emergencias más complejas" que ha enfrentado el país y el mundo, citando operaciones en Turquía y el Cerro del Chiquihuite. El vicepresidente de la CRM expresó que es un "orgullo trabajar junto a la Secretaría de la Defensa Nacional," reconociendo su disciplina, entrega y profundo compromiso con México.

En su mensaje, también hizo un reconocimiento especial a los especialistas en estructuras colapsadas y a los binomios caninos, destacando que en medio de una tragedia, el sonido más esperanzador "no es una máquina ni una sirena sino el ladrido de un canino y una indicación precisa de que aún puede haber vida". El objetivo compartido en una zona de desastre, dijo, es único: "rescatar, atender y proteger vidas humanas".

Entre las figuras presentes en el evento se encontraban Coronel de Zapadores de Estado Mayor, Manuel Adolfo Sánchez Olascuaga, Comandante del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional; José Antonio Venta, Coordinador Nacional de Socorros y Desastres de Cruz Roja Mexicana; Coronel Ingeniero Constructor, Emilio Chávez Ulloa, de la Secretaría de la Defensa Nacional; Teniente Coronel de Zapadores, Luis Pacheco Contreras, Segundo Comandante del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional; y Marco Franco Hernández, Subcoordinador Nacional de Socorros.