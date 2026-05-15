Semar entrega premios póstumos en concurso literario sobre la vejez y el mar

Por primera vez desde la creación del Concurso Nacional Literario “Memorias de la Vejez y la Mar”, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), entregó reconocimientos póstumos a dos participantes que fallecieron durante el desarrollo de la edición 2026 del certamen.

Durante la ceremonia de premiación de la décimo octava edición del concurso, la institución naval rindió homenaje a Adrián Alonso Coll López, representante de la Ciudad de México y autor de la obra “La Búsqueda”, así como a Yolanda Serna González, ganadora por el Estado de México con el texto “La Mar, un principio y un fin”.

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En ambos casos, los premios fueron recibidos por familiares de los escritores. La esposa de Adrián Alonso Coll López acudió al acto para recibir el diploma y el reconocimiento correspondiente, mientras que la hija de Yolanda Serna González recibió el galardón otorgado a su madre.

Durante el evento, el subsecretario de Semar, almirante José Barradas Cobos, afirmó que las historias narradas por las personas adultas mayores representan una parte fundamental de la memoria colectiva del país y permiten preservar la identidad nacional.

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El mando naval señaló que cada uno de los relatos participantes refleja experiencias construidas a lo largo de generaciones que han observado las transformaciones de México, además de transmitir valores ligados al trabajo, la palabra y la relación histórica del país con el mar.

Barradas Cobos sostuvo que este certamen posee un doble significado para la institución. Por un lado, dijo, reconoce la experiencia y sensibilidad de las personas mayores; por otro, fortalece la cultura marítima y la conciencia sobre la relevancia estratégica de los mares mexicanos.

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Recordó que México mantiene una vocación marítima histórica y que sus litorales representan vías de conexión, desarrollo económico y protección de recursos naturales, además de constituir un componente esencial de la soberanía nacional.

“El fortalecimiento de la cultura marítima también fortalece el futuro de México”, expresó durante su intervención.

El subsecretario destacó que la Armada de México participa diariamente en tareas de vigilancia y protección de la soberanía, combate a actividades ilícitas, rescate marítimo y atención a la población en casos de emergencia y desastres naturales.

Añadió que la institución también desarrolla labores científicas y acciones relacionadas con el fortalecimiento del poder marítimo nacional.

Sin embargo, puntualizó que una Marina moderna no depende únicamente de capacidades operativas o tecnológicas, sino también de la cercanía con la sociedad y del fortalecimiento de la identidad nacional.

Indicó que concursos como “Memorias de la Vejez y la Mar” permiten acercar a la ciudadanía con la institución naval y, al mismo tiempo, reconocer al mar como un símbolo vinculado con la vida, la historia, la esperanza y el trabajo cotidiano de miles de mexicanos.

Durante la ceremonia, el almirante dedicó un mensaje especial a las y los adultos mayores participantes, a quienes definió como “la memoria viva de la nación”, al considerar que son generaciones que contribuyeron al desarrollo de comunidades y familias en todo el país.

También reconoció a quienes obtuvieron los primeros lugares y a todas las personas que decidieron compartir sus experiencias mediante la escritura.

El subsecretario consideró que redactar memorias implica volver sobre la propia vida, reencontrarse con emociones y rescatar historias personales que merecen ser conocidas.

Finalmente, aseguró que para la Armada de México representa un honor acompañar, aunque sea de manera momentánea, las vivencias y recuerdos compartidos por las y los participantes del certamen literario.