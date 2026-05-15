Detienen en EU a Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad de Sinaloa
Datos de seguridad señalan que fue detenido en Estados Unidos el ex secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida como se sabe el funcionario fue uno de los señalados por el gobierno de EU de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa aparece señalado en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde presuntamente habría protegido a “Los Chapitos” a cambio de sobornos millonarios.
En días recientes trascendió que Gerardo Mérida promovió un amparo para frenar cualquier orden de captura o proceso de extradición hacia Estados Unidos.
