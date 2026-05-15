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Contienen fuga de agua en Xochimilco

El incidente ocurrió en la zona de San Francisco Tlalnepantla y la colonia Tepozanes, donde una tubería de gran tamaño colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran rápidamente por calles y terrenos

Por: Atalo Mata

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Excélsior

La alcaldía Xochimilco, gobernada por la alcaldesa Circe Camacho Bastida, reportó que se encuentra bajo control la megafuga de agua potable se registró, provocando inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en sembradíos.

Detalló que luego de los hechos registrados en Capulines y José López Portillo, colonia San Francisco Tlalnepantla, personal de emergencia ya se encuentra en el lugar atendiendo la situación.

El incidente ocurrió en la zona de San Francisco Tlalnepantla y la colonia Tepozanes, donde una tubería de gran tamaño colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran rápidamente por calles y terrenos.

Vecinos reportaron que el agua comenzó a salir con gran presión, formando fuertes corrientes que avanzaron entre caminos, viviendas y zonas agrícolas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles completamente inundadas y corrientes similares a pequeños ríos descendiendo entre casas y sembradíos.

La fuga ocurrió tras la ruptura de una tubería de aproximadamente 61 pulgadas de diámetro, perteneciente a la red de agua potable que abastece distintas zonas del sur de la capital.

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