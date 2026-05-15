Contienen fuga de agua en Xochimilco

La alcaldía Xochimilco, gobernada por la alcaldesa Circe Camacho Bastida, reportó que se encuentra bajo control la megafuga de agua potable se registró, provocando inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en sembradíos.

Detalló que luego de los hechos registrados en Capulines y José López Portillo, colonia San Francisco Tlalnepantla, personal de emergencia ya se encuentra en el lugar atendiendo la situación.

El incidente ocurrió en la zona de San Francisco Tlalnepantla y la colonia Tepozanes, donde una tubería de gran tamaño colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran rápidamente por calles y terrenos.

Vecinos reportaron que el agua comenzó a salir con gran presión, formando fuertes corrientes que avanzaron entre caminos, viviendas y zonas agrícolas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles completamente inundadas y corrientes similares a pequeños ríos descendiendo entre casas y sembradíos.

La fuga ocurrió tras la ruptura de una tubería de aproximadamente 61 pulgadas de diámetro, perteneciente a la red de agua potable que abastece distintas zonas del sur de la capital.