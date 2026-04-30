Entre protestas y rezos, aprueban en Querétaro reforma sobre identidad de género

El Congreso del estado de Querétaro aprobó una reforma en materia de identidad de género que permitirá a personas mayores de edad modificar sus datos en documentos oficiales, luego de una sesión que se prolongó por más de dos horas y evidenció posturas encontradas entre legisladores y sectores sociales.

El dictamen fue avalado con 14 votos a favor y 11 en contra. La mayoría de los sufragios favorables provinieron de la bancada de Morena, que aportó 11 votos, además de uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde Ecologista de México. En contraste, ocho legisladores del Partido Acción Nacional votaron en contra, junto con uno del PRI, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PVEM.

La reforma establece un procedimiento administrativo para que las personas mayores de edad puedan solicitar la rectificación de su género en actas y documentos oficiales, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. De acuerdo con sus impulsores, la medida busca garantizar el reconocimiento legal de la identidad de las personas y reducir prácticas de discriminación.

Durante la discusión en el pleno, legisladores expusieron argumentos centrados en derechos humanos, por un lado, y en consideraciones legales y sociales, por el otro, lo que derivó en un debate prolongado antes de la votación final.

Al exterior del recinto legislativo también se registraron expresiones de posturas opuestas. Colectivos y activistas a favor de la iniciativa se manifestaron con consignas de apoyo, mientras que grupos en contra expresaron su rechazo. Entre estos últimos, se observó a un par de mujeres que realizaron oraciones en el lugar como forma de protesta ante la posible aprobación de la reforma.

Tras su aprobación, se prevé que la nueva disposición sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, junto con los lineamientos para su implementación por parte de las autoridades correspondientes.