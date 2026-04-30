Tres siglos de historia iluminan Querétaro

En una noche marcada por el orgullo y la memoria histórica, el municipio de Querétaro conmemoró el 300 aniversario del inicio de la construcción del acueducto, uno de los emblemas más representativos de la ciudad.

La celebración reunió a más de 20 mil asistentes que, a lo largo de la Calzada de los Arcos y sus alrededores, disfrutaron de una oferta cultural distribuida en cinco escenarios.

El presidente municipal, Felifer Macías, encabezó el recorrido por los escenarios instalados a lo largo de la calzada: Folklor y Tradiciones, DJ’s, Querétaro Tierra de Compositores y Cantantes, y Del Rock al Danzón.

Música y tradición en el corazón de Querétaro.

Vivimos una noche espectacular, una noche que seguramente vamos a recordar por muchos años. Trescientos años de historia, de tradición y de legado que representan nuestros Arcos. El máximo símbolo de Querétaro, sin duda, será una noche inolvidable para miles de personas. Fue una gran alegría ver a familias enteras disfrutando esta celebración. Creo que será una noche recordada por muchos años”.

Felifer Macías, presidente municipal

Durante su intervención, el alcalde destacó el valor histórico y simbólico del Acueducto de Querétaro, cuya construcción inició en 1726 y que, tres siglos después, se mantiene como una de las principales cartas de presentación del estado ante el mundo.

El evento culminó con un espectáculo de luces, sonido y drones que iluminó el cielo queretano con figuras alusivas a la historia del monumento, marcando el punto más alto de una jornada que combinó tradición, convivencia familiar y expresión artística.

Construido bajo la dirección de Juan Antonio de Urrutia y Arana, el acueducto representó en su momento la infraestructura hidráulica más relevante de la Nueva España, permitiendo el desarrollo y la consolidación de Querétaro como una de las ciudades más importantes del país.

A tres siglos de distancia, la celebración no solo evocó su legado arquitectónico, sino que reafirmó el vínculo entre la historia y la identidad de quienes hoy lo habitan.

300 años de historia

El Acueducto de Querétaro comenzó a construirse en 1726 por impulso de Juan Antonio de Urrutia y Arana. Considerada la obra hidráulica más relevante de la Nueva España, permitió llevar agua a la ciudad a lo largo de más de nueve kilómetros, desde La Cañada hasta la caja de agua en la plazuela de La Cruz, donde comenzó a distribuirse en 1735. La construcción, concluida en 1738, quedó conformada por 74 arcos de cantera rosa, con una altura promedio de 28.5 metros y una longitud de 1,298 metros.