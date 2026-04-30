Tres siglos de historia iluminan Querétaro
Más de 20 mil personas se reunieron en la Calzada de los Arcos para conmemorar el aniversario del acueducto, en una jornada cultural que cerró con un espectáculo de luces, sonido y drones.
En una noche marcada por el orgullo y la memoria histórica, el municipio de Querétaro conmemoró el 300 aniversario del inicio de la construcción del acueducto, uno de los emblemas más representativos de la ciudad.
La celebración reunió a más de 20 mil asistentes que, a lo largo de la Calzada de los Arcos y sus alrededores, disfrutaron de una oferta cultural distribuida en cinco escenarios.
El presidente municipal, Felifer Macías, encabezó el recorrido por los escenarios instalados a lo largo de la calzada: Folklor y Tradiciones, DJ’s, Querétaro Tierra de Compositores y Cantantes, y Del Rock al Danzón.
Vivimos una noche espectacular, una noche que seguramente vamos a recordar por muchos años. Trescientos años de historia, de tradición y de legado que representan nuestros Arcos. El máximo símbolo de Querétaro, sin duda, será una noche inolvidable para miles de personas. Fue una gran alegría ver a familias enteras disfrutando esta celebración. Creo que será una noche recordada por muchos años”.
Felifer Macías, presidente municipal
Durante su intervención, el alcalde destacó el valor histórico y simbólico del Acueducto de Querétaro, cuya construcción inició en 1726 y que, tres siglos después, se mantiene como una de las principales cartas de presentación del estado ante el mundo.
El evento culminó con un espectáculo de luces, sonido y drones que iluminó el cielo queretano con figuras alusivas a la historia del monumento, marcando el punto más alto de una jornada que combinó tradición, convivencia familiar y expresión artística.
Construido bajo la dirección de Juan Antonio de Urrutia y Arana, el acueducto representó en su momento la infraestructura hidráulica más relevante de la Nueva España, permitiendo el desarrollo y la consolidación de Querétaro como una de las ciudades más importantes del país.
A tres siglos de distancia, la celebración no solo evocó su legado arquitectónico, sino que reafirmó el vínculo entre la historia y la identidad de quienes hoy lo habitan.
300 años de historia
El Acueducto de Querétaro comenzó a construirse en 1726 por impulso de Juan Antonio de Urrutia y Arana. Considerada la obra hidráulica más relevante de la Nueva España, permitió llevar agua a la ciudad a lo largo de más de nueve kilómetros, desde La Cañada hasta la caja de agua en la plazuela de La Cruz, donde comenzó a distribuirse en 1735. La construcción, concluida en 1738, quedó conformada por 74 arcos de cantera rosa, con una altura promedio de 28.5 metros y una longitud de 1,298 metros.