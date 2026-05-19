¿Se entregó a EU? Sigue en suspenso paradero de Enrique Díaz Vega, exjefe financiero de Rubén Rocha

Ninguna institución oficial estadunidense, documentos de la corte o registro de prisiones confirmaba hasta este martes la entrega o detención de Enrique Díaz Vega, exjefe financiero del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Luego de vencer la mañana del martes el plazo de registro a nuevos fichados en la Oficina Federal de Prisiones (BOP), sigue sin aparecer Enrique Díaz Vega, acusado de ser enlace entre Rocha y la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa, tampoco se ha reportado en libertad, como hiciera el domingo el senador Enrique Inzunza tras días de especulaciones.

Hasta el martes Díaz Vega sigue sin confirmación de arresto en el BOP, el Centro Metropolitano de Detenciones (MCC) de Brooklyn, los departamentos de Justicia o Seguridad, ni la oficina del Marshal Federal, que lo habría trasladado desde cualquier lugar del mundo a Nueva York.

En documentos judiciales sobre el caso, el movimiento más reciente fue el 15 de mayo, pero correspondió a la presentación inicial en corte para el exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez.

Personas allegadas a Díaz Vega dijeron a la publicación Ríodoce en Culiacán que el empresario inmobiliario vacacionaba en Irlanda el 15 de mayo, cuando se enteró de la entrega de Mérida en la frontera de Arizona y decidió también rendirse a autoridades estadunidenses a condición, mediante sus abogados, de ser testigo protegido.

Por protocolo, nadie al entregarse obtiene el privilegio de ser testigo protegido, una condición que se alcanza mediante prolongadas negociaciones entre la fiscalía y abogados defensores, con base, entre otros requisitos, al valor de la información que tuviera o pudiera testificar.

El sábado varias versiones informaron que Díaz Vega “se entregó en Nueva York”, pero entonces habría aparecido en el registro del BOP o el MCC el fin de semana y en presentación inicial ante la corte el lunes.

Una opción adicional, pero sin confirmación oficial, es que Díaz Vega aún mantiene negociaciones para entregarse.

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