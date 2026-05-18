No hay ningún riesgo: Sheinbaum sobre entrega a EU de exfuncionarios cercanos a Rubén Rocha

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes 18 de mayo que no existe ningún riesgo para su gobierno tras la entrega voluntaria a autoridades de Estados Unidos de dos exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado afirmó que la decisión de entregarse fue tomada por los propios exservidores públicos por lo que descartó posibles repercusiones políticas para su administración o para Morena.

No veo ningún riesgo, ninguno. Fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo”, declaró la mandataria federal.

Derivado de lo anterior, Sheinbaum Pardo aprovechó la tribuna para reiterar que su administración no protegerá a ninguna persona involucrada con actividades ilícitas y sostuvo que, si existen pruebas suficientes, corresponde actuar a la Fiscalía General de la República (FGR).

En este contexto, la primera presidenta del país también subrayó que su gobierno mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero siempre defendiendo la soberanía nacional.

La primera presidenta del país también subrayó que su gobierno mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué exfuncionarios se entregaron en EU?

Los exfuncionarios involucrados son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, quienes son investigados por autoridades estadunidenses por presuntos nexos con el narcotráfico y colaboración con Los Chapitos.

De acuerdo con reportes, ambos exfuncionarios se entregaron recientemente en territorio norteamericano, donde quedaron bajo custodia federal. Las acusaciones forman parte de una investigación más amplia del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios vinculados al entorno político del exgobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

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fdm