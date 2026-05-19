Bloqueo por demanda de agua en la carretera Querétaro- San Luis supera las 24 horas

Superó las 24 horas el bloqueo de la carretera Querétaro- San Luis, a la altura de La Versolilla, donde habitantes demandan suministro de agua potable, lo que ha afectado a una de las principales vías de comunicación y transporte del país.

La movilización fue realizada por habitantes de la zona, quienes exigen solución a problemas relacionados con el suministro de agua potable y la reparación del sistema de bombeo de la comunidad. De acuerdo con los manifestantes, las fallas en el servicio llevan varios años sin ser atendidas de manera definitiva.

El cierre parcial y total de la carretera ha generado impacto económico y operativo para empresas de transporte y viajeros. Cortesía

Durante la jornada, cientos de automovilistas y transportistas permanecieron varados por largas horas, mientras se formaron filas kilométricas en ambos sentidos de la vialidad. Usuarios reportaron retrasos en traslados, afectaciones al transporte de mercancías y complicaciones para acceder a rutas alternas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre un acuerdo definitivo que permita liberar por completo la circulación. Elementos de seguridad y personal de distintas dependencias se mantienen en la zona para supervisar la situación y establecer diálogo con los inconformes.

El cierre parcial y total de la carretera ha generado impacto económico y operativo para empresas de transporte y viajeros que utilizan diariamente esta vía federal, considerada estratégica para la conexión entre el centro y el norte del país.

fdm