Bloqueo por demanda de agua en la carretera Querétaro- San Luis supera las 24 horas
La manifestación es a la altura de La Versolilla, donde habitantes demandan suministro de agua potable lo que ha afectado a una de las principales vías de comunicación y transporte.
Superó las 24 horas el bloqueo de la carretera Querétaro- San Luis, a la altura de La Versolilla, donde habitantes demandan suministro de agua potable, lo que ha afectado a una de las principales vías de comunicación y transporte del país.
La movilización fue realizada por habitantes de la zona, quienes exigen solución a problemas relacionados con el suministro de agua potable y la reparación del sistema de bombeo de la comunidad. De acuerdo con los manifestantes, las fallas en el servicio llevan varios años sin ser atendidas de manera definitiva.
Durante la jornada, cientos de automovilistas y transportistas permanecieron varados por largas horas, mientras se formaron filas kilométricas en ambos sentidos de la vialidad. Usuarios reportaron retrasos en traslados, afectaciones al transporte de mercancías y complicaciones para acceder a rutas alternas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre un acuerdo definitivo que permita liberar por completo la circulación. Elementos de seguridad y personal de distintas dependencias se mantienen en la zona para supervisar la situación y establecer diálogo con los inconformes.
El cierre parcial y total de la carretera ha generado impacto económico y operativo para empresas de transporte y viajeros que utilizan diariamente esta vía federal, considerada estratégica para la conexión entre el centro y el norte del país.
fdm