Nuevos caminos para los seguros

La transformación en la movilidad, el incremento de los vehículos eléctricos y autónomos, así como los nuevos hábitos de transporte urbano, están obligando a la industria aseguradora a replantear sus coberturas y modelos de protección, coincidieron especialistas en la materia durante la tercera mesa del Imagen Insurance Summit.

En el panel participaron José Arturo Fernández Llamosas, Director Ejecutivo Comercial de ANA Seguros; Cristina Carrillo Naranjo, Directora Comercial de Insignia Life; y Armando De Abreu Trivellato, Head of Growth en Atento, quienes también abordaron los cambios en el comportamiento de los usuarios.

Durante su intervención, José Arturo Fernández Llamosas explicó que la llegada de las nuevas tecnologías al sector automotriz han generado riesgos que hace una década no existían.

“El responsable de cualquier accidente sigue siendo el conductor o el dueño del coche. No importa si falló el sistema de autonomía o el freno”, puntualizó.

El directivo indicó que ANA Seguros trabaja en el desarrollo de coberturas enfocadas en todo tipo de escenarios, incluyendo riesgos asociados a las descargas eléctricas, daños a terceros, afectaciones en estacionamientos o inmuebles, así como posibles incidentes con pasajeros.

Asimismo, comentó que el avance de la electromovilidad también está transformando la forma en que se diseñan las pólizas, ya que actualmente no se enfocan únicamente en proteger el vehículo.

“Hoy no nada más cubres los fierros, cubres mucho a la persona que va dentro del vehículo”, expresó.

Además, destacó que las nuevas dinámicas de movilidad han llevado a las compañías a ampliar los servicios hacia otros medios de transporte como scooters, Metro o Metrobús, especialmente en materia de gastos médicos y responsabilidad civil.

José Arturo Fernández Llamosas detalló que en distintas ciudades del mundo ya existen restricciones para la circulación de automóviles en determinadas zonas, lo que anticipa un cambio en la manera en que las personas se desplazan y utilizan los servicios de transporte.

La conversación en el Imagen Insurance Summit dejó claro que la evolución de la movilidad en México no sólo implica cambios tecnológicos, sino también nuevos desafíos legales, operativos y de protección.