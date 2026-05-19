La Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo una sentencia de 30 años de prisión contra una mujer identificada como E.L.O., declarada culpable por el homicidio calificado de una joven madre a quien habría asesinado para quedarse con su hija recién nacida.

La resolución judicial también contempla el pago de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un tambo de plástico abandonado cerca de las ruinas arqueológicas de Dainzú.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima fue citada por la hoy sentenciada en la colonia Bosque Sur, ubicada en Santa Lucía del Camino, bajo el pretexto de recibir un supuesto apoyo social.

La mujer acudió al encuentro acompañada de su hija recién nacida. Después de esa reunión, sus familiares dejaron de tener contacto con ella y reportaron su desaparición.

Las autoridades iniciaron las indagatorias tras la preocupación de allegados que advirtieron que la joven madre nunca regresó a casa.

Días después, el 4 de abril de 2018, agentes ministeriales localizaron el cuerpo dentro de un tambo de plástico abandonado a un costado de un camino de terracería en jurisdicción de San Mateo Macuilxóchitl, perteneciente al municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya.

Autopsia confirma asfixia y golpes en la cabeza

Los peritajes realizados por especialistas de la Fiscalía de Oaxaca concluyeron que la víctima murió por asfixia por sofocación y traumatismo craneoencefálico.

Estos elementos fueron determinantes para sustentar la acusación de homicidio calificado y demostrar que existió violencia extrema en la agresión.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios integró pruebas científicas, testimoniales y ministeriales que permitieron reconstruir la mecánica del crimen y acreditar la responsabilidad de la acusada ante el tribunal.

Mujer asesinó a una madre para quedarse con el bebé; pasará 30 años en prisión. Ilustración creada con una imagen de la FGE de Oaxaca y datos de Excélsior Digital

Quería quedarse con la recién nacida

Uno de los elementos centrales del caso fue el hallazgo de la hija de la víctima dentro del domicilio de E.L.O.

Durante un cateo realizado por agentes ministeriales, la menor fue localizada con vida y en buen estado de salud, lo que fortaleció la hipótesis de que el crimen fue planeado para apropiarse de la bebé.

Las investigaciones concluyeron que la acusada organizó deliberadamente el encuentro con la intención de quedarse con la recién nacida.

El móvil quedó asentado en la carpeta de investigación y fue considerado un elemento clave durante el juicio.

Se acreditó premeditación, alevosía y traición

El tribunal determinó que el homicidio fue cometido con premeditación, alevosía y traición, agravantes que influyeron directamente en la severidad de la sentencia.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que la resolución fue posible gracias a una investigación desarrollada con perspectiva de género.

“Tras tomar conocimiento del caso, la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, desplegó actos de investigación con perspectiva de género, integrando pruebas científicas, periciales y ministeriales que permitieron obtener del Tribunal una sentencia condenatoria de 30 años de prisión”, señaló la dependencia en un comunicado oficial.

La institución agregó que el fallo representa un precedente importante en el combate a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

El crimen generó conmoción social desde 2018 debido a las circunstancias en que ocurrió y por la participación de una recién nacida en el caso.

Organizaciones civiles y colectivos feministas en Oaxaca siguieron de cerca el proceso judicial debido a que el expediente reflejaba patrones de violencia extrema contra mujeres y vulnerabilidad durante el periodo de maternidad.

La restitución de la menor a los familiares de la víctima también fue considerada uno de los puntos centrales en el cierre del caso.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios de Oaxaca reiteró que continuará fortaleciendo investigaciones con enfoque de género y atención integral a víctimas indirectas.

La dependencia sostuvo que este tipo de sentencias buscan enviar un mensaje de cero tolerancia frente a la violencia feminicida y delitos cometidos contra mujeres en situación de vulnerabilidad.

El caso concluyó con una de las condenas más severas dictadas recientemente en Oaxaca por homicidio relacionado con violencia de género y sustracción de menores.

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