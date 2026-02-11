Enfrentamiento en Villanueva, Zacatecas, deja tres muertos

Un enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, dejó tres civiles armados muertos, informó el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Hace unos momentos, la Mesa de Construcción de la Paz y la Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Pública me ha informado que en el municipio de Villanueva se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de la delincuencia organizada, donde tres civiles armados lamentablemente perdieron la vida”, dijo el funcionario estatal en un video publicado en redes sociales.

Reyes Mugüerza añadió que tras el evento violento, elementos de fuerzas estatales y federales de seguridad desplegaron un operativo para reforzar la seguridad y dar con los responsables del crimen.

En estos momentos los integrantes de la Mesa de Construcción de la Paz y la Seguridad, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y de la República FGJ se encuentran en la zona para reforzar la seguridad y el municipio de Villanueva, en un operativo que tiene como objeto dar con los responsables”, indicó.

Añadió que el gobierno del estado, encabezado por David Monreal, está comprometido de avanzar en el proceso de pacificación, el cual dijo es continuo.

Aunque en febrero las cifras van a la abaja, este suceso nos llama a recordar que el proceso de pacificación es continuo, donde no podemos echar campanas al vuelo, pero recordar que el gobierno del estado, en coordinación con autoridades del gobierno federal, no dará ni un paso atrás en el proceso de pacificación”, puntualizó.

Monreal destaca reducción de homicidios

Previo al enfrentamiento armado, el gobernador David Monreal destacó que Zacatecas es el estado con el menor índice de homicidios dolosos a nivel nacional, según los datos presentados en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo expuesto, Zacatecas ha presentado una disminución de 88% en la incidencia de homicidios dolosos.

La seguridad y la paz son posibles con trabajo y dedicación”, puntualizó el mandatario local.

RLO