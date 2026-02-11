Muere menor al intentar reto viral en Zacatecas; ¿qué sucedió? | VIDEO

Un reto viral se convirtió en tragedia en Zacatecas , donde un menor de edad perdió la vida en el lago del parque La Encantada, contiguo a la Preparatoria Número 4 en la capital zacatecana.

El joven, identificado como Diego, alumno de dicha institución y que contaba con tan sólo 17 años, aceptó el desafío que consistía en sumergirse en las aguas del lago, sin embargo, una vez que ingresó al cuerpo de agua, no volvió a salir a la superficie.

¿Quién incitó al reto?

De acuerdo a las autoridades, sus compañeros de escuela lo incitaron a realizar dicho reto; tras los hechos, éstos alertaron a los cuerpos de emergencia y después huyeron del lugar.

De todos los que acompañaron a Diego, sólo uno permaneció en el sitio con la ropa de la víctima y relató lo sucedido a los rescatistas, informó Luis Felipe Santos Quintanilla, coordinador de protección civil municipal de Zacatecas.

El coordinador relató que el joven desafortunadamente perdió flotabilidad, por lo que se acabó hundiendo y a la postre falleciendo ahogado. Se sabe que un equipo de buzos especializados, trasladado desde el municipio de Fresnillo, localizó el cuerpo de Diego luego de varias maniobras que duraron alrededor de tres horas.

Derivado de lo anterior, Santos Quintanilla reiteró el exhorto urgente a la población para no participar en retos virales que pongan en riesgo la integridad y la vida sobre todo de jóvenes que están inmersos en redes sociales.

fdm