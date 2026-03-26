Encuentran ocho cuerpos en fosas clandestinas en Guaymas, Sonora

Mujeres del colectivo Guerreras Buscadoras reportaron el hallazgo de al menos ocho cuerpos completos y varios restos óseos en unas fosas clandestinas en un predio al despoblado en el ejido Felipe Ángeles del valle agrícola del municipio de Guaymas, al sur de Sonora, durante jornadas de búsquedas desarrolladas los días martes, miércoles y jueves de esta semana.

A través de las redes sociales del colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, las mujeres reportaron que el martes rastrearon, pero no encontraron nada; el miércoles ubicaron tres fosas clandestinas, así como restos recientes y antiguos dispersos en el área; y el jueves encontraron más fosas con cuerpos y restos óseos diseminados por el sitio.

Durante los trabajos se recuperaron diversas prendas y pertenencias, entre ellas un chaleco negro, camisa a cuadros rojo con blanco, playera verde con gorro, pantalón claro tipo pana, tenis de distintos colores, calcetas, un pants gris y una cadena dorada con dije en forma de árbol con piedras de colores.

También se localizó una identificación oficial a nombre de Mario Alfonso "N", con domicilio en Guaymas.

La zona, de aproximadamente 10 metros, fue asegurada por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, AMIC y Policía Municipal, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal realizó el levantamiento de los restos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis e identificación.

La zona, de aproximadamente 10 metros, fue asegurada por elementos de la Policía Estatal

JCS