Bajo observación niña intoxicada con tamales que dio positivo a fentanilo

Un caso de intoxicación alimentaria en Huauchinango mantiene bajo investigación a autoridades estatales luego de que siete menores de entre 2 y 11 años resultaran gravemente afectados tras consumir tamales en un puesto ambulante ubicado en la colonia El Potro. Una niña de 10 años dio positivo a fentanilo, de acuerdo con estudios toxicológicos practicados en el Hospital General, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La información fue confirmada mediante comunicados oficiales del sistema IMSS-Bienestar y del Gobierno del Estado de Puebla, autoridades que detallaron el estado de salud de los menores y las acciones emprendidas.

De acuerdo con familiares y reportes médicos, los niños comenzaron a presentar síntomas de intoxicación —vómito, deshidratación, convulsiones y desorientación— poco después de ingerir los alimentos el sábado por la mañana.

Ante la llegada de los menores al Hospital General de Huauchinango, el personal médico activó el protocolo de emergencia. Seis pacientes —Diana (11 años), Teodoro (9), Raúl (8), Abigail (6), Kenia (5) y Yamilet (2)— evolucionaron favorablemente al tratamiento y fueron dados de alta tras estabilizarse.

Sin embargo, Cristina, de 10 años, permanece hospitalizada bajo observación médica luego de que las pruebas confirmaran la presencia de fentanilo en su organismo, un opioide sintético de alta potencia que puede provocar depresión respiratoria y complicaciones neurológicas graves, especialmente en menores de edad.

¿Posible contaminación con fentanilo?

Tras confirmarse el resultado toxicológico, la Fiscalía General del Estado de Puebla inició formalmente una investigación para esclarecer cómo llegó la sustancia a los alimentos y determinar si se trató de una contaminación accidental o de un acto intencional.

La Jurisdicción Sanitaria de Huauchinango informó que se realizan estudios científicos y periciales para establecer si la sustancia pudo incorporarse durante la preparación, distribución o comercialización de los tamales. Asimismo, se analizará si todos los casos de intoxicación están relacionados directamente con el fentanilo.

Este proceso es clave para deslindar responsabilidades y determinar posibles delitos contra la salud.

Siete menores consumieron tamales en un puesto ambulante ubicado en la colonia El Potro y resultaron intoxicados. Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba

Regulación de puestos ambulantes

En un comunicado, el Gobierno del Estado de Puebla señaló que la autorización, regulación y supervisión de puestos ambulantes corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, por lo que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios estatal no tiene competencia directa en este tipo de comercio informal, salvo en establecimientos fijos formalmente constituidos.

No obstante, el gobierno estatal reiteró su responsabilidad de garantizar atención médica oportuna y de calidad, así como de colaborar con las autoridades ministeriales en la investigación en curso.

Hasta el momento, seis menores han sido dados de alta y continúan bajo vigilancia médica ambulatoria. La niña de 10 años permanece hospitalizada en observación, mientras se amplían los estudios toxicológicos.

El caso ha generado preocupación en Huauchinango y en el estado de Puebla debido a la confirmación de fentanilo en alimentos, una situación inusual que eleva la gravedad del incidente y obliga a reforzar las medidas de vigilancia sanitaria.

