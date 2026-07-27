Elementos de la Marina realizan un operativo de seguridad en Tonalá, Chiapas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el aseguramiento de 834 kilos de presunta cocaína, valuados en 181 millones de pesos, durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) en Tonalá, Chiapas.

En Tonalá, Chiapas, personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx aseguraron 834 kilos de cocaína. Con esta acción se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles”, escribió el funcionario federal, en un mensaje en su cuenta de X.

El Gabinete de Seguridad informó que el alcaloide se localizó durante recorridos de vigilancia, en ese municipio chiapaneco, al ubicar un vehículo doble cabina, aparentemente abandonado, y tras realizar una inspección preventiva en el mismo.

Se destacó que se evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada de más de 181 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Se detalló que durante la revisión se localizaron 44 costales, los que contenían diversos paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos.

Se detalló que esta acción forma parte de las operaciones coordinadas de inteligencia y vigilancia, para combatir a grupos delictivos generadores de violencia, que se realizan en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Marina indicó que el vehículo, junto con los indicios de la presunta droga, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde permanecerán bajo resguardo en espera de que se lleven a cabo las diligencias periciales correspondientes, a fin de determinar su peso ministerial.

En Tonalá, Chiapas, personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx aseguraron 834 kilos de cocaína.

Con esta acción se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles. pic.twitter.com/05aKR1DfWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 28, 2026

En Nuevo León decomisan arsenal y equipo táctico

Por Aracely Garza

Una persecución de hombres armados permitió el aseguramiento de armas de grueso calibre y equipo táctico, entre otros objetos ilícitos en Pesquería, Nuevo León.

En el operativo participaron elementos de Fuerza Civil, la Defensa y Guardia Nacional.

Los sucesos se registraron sobre la Carretera Parás- Agualeguas, cuando los oficiales realizaban un despliegue estratégico y a la altura de la brecha conocida como “El Tanque” se percataron de la presencia de una camioneta Chevrolet Silverado, sin placas de circulación, la cual era ocupada por sujetos armados.

Los hombres accionaron sus armas contra los oficiales y se dieron a la fuga por lo que se desató una persecución.

Los sospechosos detuvieron su marcha metros más adelante y lograron escapar.

En el lugar decomisaron: seis armas largas, 60 cargadores abastecidos para arma larga, 48 cajas con municiones, dos mochilas, 479 municiones, tres chalecos balísticos, 21 objetos metálicos conocidos como ponchallantas y una caja metálica con 87 cartuchos hábiles, calibre .50.

Todo el material fue decomisado y puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.