Calendario electoral 2027: INE definirá reglas de plurinominales en noviembre

El proceso electoral federal 2027 tendrá en noviembre uno de sus momentos de mayor relevancia, cuando el INE determine el mecanismo para aplicar la fórmula de asignación de las curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados, un tema que desde 2024 ha generado controversia por la distribución de los espacios plurinominales.

De acuerdo con el calendario electoral, entre el 1 y el 30 de noviembre el Consejo General deberá aprobar la determinación del mecanismo para aplicar dicha fórmula, además de avanzar en otras decisiones relacionadas con la organización de los comicios.

El tema de la representación proporcional cobró especial relevancia después de la elección de 2024, cuando la interpretación de las reglas para asignar diputaciones plurinominales permitió que la coalición encabezada por Morena obtuviera una mayoría calificada de facto en la Cámara de Diputados, pese a que su porcentaje de votación fue considerablemente menor al porcentaje de curules que finalmente alcanzó.

La decisión fue avalada posteriormente por el Tribunal Electoral.

Antes de llegar a noviembre, octubre estará marcado por la definición de criterios para el registro de candidaturas a diputaciones, las reglas para la elección consecutiva, los topes de gastos de precampaña y campaña y la recepción de solicitudes de aspirantes a candidaturas independientes, cuyo plazo concluye el 30 de octubre.

El 19 de octubre, además, está prevista la firma del convenio con la institución de educación superior que realizará el monitoreo y análisis de contenido de los noticiarios de radio y televisión.

En noviembre también se contempla la designación de las consejerías electorales de los consejos distritales, del 1 al 20, y su instalación el 30 de noviembre. A partir de diciembre, el INE realizará el sorteo del mes que servirá como base para la insaculación de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

Ya en enero de 2027 vendrá el registro de las plataformas electorales de los partidos, entre el 15 y el 30 de enero, mientras que desde el 12 de enero comenzará la etapa relacionada con la designación de supervisores y capacitadores electorales.