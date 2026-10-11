Ejecutan a una familia completa en Tabasco

Una familia integrada por padre, madre e hija, una niña de 13 años de edad, fueron asesinados a balazos este domingo mientras dormían en su vivienda, ubicada en la ranchería Taxco en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

El triple homicidio ha causado conmoción entre los habitantes de la zona y en la opinión pública tabasqueña por la violencia del ataque, ocurrido dentro del propio hogar de las víctimas.

A través de las redes sociales, los tabasqueños se han volcado, condenando la agresión contra la familia de Mario García, Diana Soberanes y la niña Jade Rubí, asegurando que era una familia querida en la comunidad.

"Mario, era una persona trabajadora, no andaba en nada turbio", mencionan en los comentarios.

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad de Tabasco informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación y realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Asimismo, la dependencia dio a conocer que fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de reforzar la vigilancia y colaborar con las investigaciones.