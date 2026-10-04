Incautan marihuana, armas y equipo táctico en Tabasco

Un operativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y el Ejército Mexicano permitió asegurar más de 144 kilogramos de una sustancia con características similares a la marihuana, además de armas largas, chalecos balísticos y uniformes de la Policía Estatal. No se reportaron personas detenidas.

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron un cateo en un inmueble de un municipio del estado, como parte de una investigación en curso.

La diligencia fue realizada durante este fin de semana y contó con una orden de cateo otorgada por un juez de Control. Durante la intervención, los agentes localizaron diversos objetos y sustancias que fueron asegurados para continuar con los análisis ministeriales y periciales.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, en el inmueble fueron localizados más de 144 kilogramos de hierba seca con características similares a la marihuana, así como aproximadamente dos kilogramos de un polvo blanco cuya composición todavía no ha sido determinada.

Las autoridades también encontraron diversos paquetes con sustancias pendientes de identificación, además de tres armas largas, cargadores, cuatro chalecos balísticos y tres prendas similares a uniformes de la Policía Estatal.

La Fiscalía precisó que las sustancias serán sometidas a estudios de laboratorio para establecer su composición y determinar oficialmente su naturaleza.

Las autoridades también encontraron diversos paquetes con sustancias pendientes de identificación, además de tres armas largas, cargadores, cuatro chalecos balísticos. Cuartoscuro/Luis López

Indicios quedan bajo resguardo de las autoridades

Después del cateo, todos los objetos localizados fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Los análisis ministeriales y periciales permitirán establecer las características de las sustancias encontradas, así como determinar la procedencia de los objetos asegurados y su posible relación con los hechos que son investigados.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Tabasco no informó sobre personas detenidas como resultado de este operativo.

La diligencia forma parte de las acciones de investigación que llevan a cabo las autoridades estatales en el municipio donde fue localizado el inmueble.