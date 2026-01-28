Durazo y Sheinbaum refuerzan apoyos al sector pesquero en Sonora

El sector pesquero de Sonora cuenta con el respaldo del Gobierno federal y estatal para fortalecer su desarrollo productivo y mejorar las condiciones de las comunidades ribereñas, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño, tras reunirse con pescadores del sur del estado, del Golfo de Santa Clara y de otras regiones.

Durante los encuentros, el mandatario estatal subrayó que las acciones de apoyo se alinean con la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar el crecimiento ordenado del sector y atender de manera directa las demandas de quienes dependen de esta actividad para su sustento.

Acompañado por Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, y por la secretaria de Agricultura de Sonora, Célida López Cárdenas, Durazo Montaño destacó la necesidad de establecer mesas de diálogo permanentes con los pescadores para avanzar en soluciones concretas y definir, junto con ellos, el orden de prioridad de las solicitudes del sector.

Entregarán 300 motores para lanchas

Entre los apoyos anunciados, Durazo informó que, de manera progresiva y hasta el cierre de su administración, se entregarán 300 motores para lanchas en el sur del estado, como parte del respaldo directo a la pesca ribereña. Asimismo, indicó que se trabajará en la simplificación de trámites en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con el fin de facilitar la operación de cooperativas y productores.

En reuniones posteriores con representantes del sector pesquero del Golfo de Santa Clara y de otras zonas del estado, se abordaron temas estratégicos como la mejora en los procesos de comercialización para ampliar el acceso a mercados, el análisis de la exención de pagos ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora para el registro de cooperativas y actas de asamblea, así como acciones para agilizar la emisión de certificados de exportación.

También se planteó el fortalecimiento de las oficinas de regulación sanitaria en municipios pesqueros, con el objetivo de elevar la competitividad y garantizar el cumplimiento de normas para la comercialización nacional e internacional de los productos.

Pescadores piden reunión de alto nivel para revisar el acuerdo 20-20

En el caso específico del Golfo de Santa Clara, los pescadores reiteraron la necesidad de una reunión de alto nivel para revisar el acuerdo 20-20 y solicitaron conocer el contenido del Plan para el Alto Golfo 2026, temas que quedaron integrados en una agenda de seguimiento entre autoridades y el sector.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las y los pescadores de Sonora para fortalecer una actividad clave para la economía regional y el bienestar de las comunidades costeras.

*mcam