Clima en México este 17 de marzo de 2026: Se esperan más lluvias por el frente frío 41

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este martes 17 de marzo de 2026.

El frente frío 41 se desplazará sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

Mientras la masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente muy frío a frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente gélido en Chihuahua y Durango.

Asimismo, persistirá evento de “Norte” intenso con rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, muy fuerte con rachas de hasta 80 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte), y fuerte con rachas de hasta 50 km/h en Tamaulipas, pronosticándose oleaje elevado en las costas de los estados mencionados.

Además, continúan condiciones para la caída de aguanieve o nieve en los volcanes del centro y oriente del país.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 17 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias en la CDMX Foto: Cuartoscuro

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas y lluvias

En el Valle de México se prevé hoy 17 de marzo de 2026 cielo nublado con lloviznas, ambiente muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (Edomex), acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la CDMX será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

JCS